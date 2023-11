On kaže da je to jedini rok koji neće zahtijevati dodatne troškove iz budžeta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Crne Gore, Milojko Spajić, danas će skupštinskoj većini predložiti odlaganje popisa na tri ili četiri dana.

Krajnji datum za početak popisa bio bi 3. decembar, prenose Vijesti.



On je to saopštio na današnjoj konferenciji za novinare tokom zvanične posjete Opštini Bar.

Spajić je kazao da će ovo predložiti jer je to jedini rok koji neće zahtijevati dodatne troškove iz budžeta. Preko toga, svaki sat, koštao bi državu milione, a on to neće dozvoliti, pišu Vijesti.

"Ako ne pristanu, popis počinje sjutra", kazao je Spajić odgovarajući na pitanja "Vijesti".