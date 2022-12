Ako se nastavi trend dojava o navodnim postavljenim bombama u školama, građani neće vjerovati u ozbiljnost prijetećih upozorenja, a situacija je ozbiljna, poručio Slobodan Savović iz Ministarstva prosvjete.

To je juče za “Vijesti” kazao vršilac dužnosti direktora Direktorata za opšte, srednje stručno i obrazovanje odraslih Slobodan Savović, nakon što je više podgoričkih, ali i jedna nikšićka škola, primila prijeteću poruku o navodno postavljenom eksplozivu.

Savović je apelovao na autore i pošiljaoce mejlova, koji stižu na adrese ustanova, da hitno prestanu da plaše đake, osoblje škola i roditelje.

”Apelujem i na nadležne da hitno ispitaju odakle prijetnje dolaze i učine sve u svojoj moći da se ovaj trend zaustavi. Bojim se da se radi o ozbiljnom pitanju, a da će građani početi neozbiljno da shvataju svaku narednu prijetnju.

Novi talas prijetećih mejlova da je u brojnim školama u Podgorici navodno postavljena bomba ispraznio je juče učionice više osnovnih i srednjih škola.

Dojava da je postavljena bomba stigla je u osnovne škole “Savo Pejanović”, “Milorad Musa Burzan”, “Maksim Gorki”, “21. maj”, “Sutjeska”, “Branko Božović”, Specijalnu školu “1. jun”, kao i u Gimnaziji “Slobodan Škerović” i Srednjoj stručnoj školi “Spasoje Raspopović”.

Zbog prijeteće dojave, policija je po protokolu krenula u protivdiverzione preglede kako bi se otklonila svaka sumnja.

Nastava je prekinuta i u OŠ “Ratko Žarić” u Nikšiću zbog dojave o bombi, gdje je policija takođe vršila provjeru.

Do zaključenja broja, nije bilo zvaničnog policijskog saopštenja o rezultatima provjera.

Nakon prvih prijava o prijetećim mejlovima, Ministarstvo prosvjete je naložilo svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Podgorice i Zete da nastavu u popodnevnoj smjeni organizuju onlajn.

”U onim školama gdje je to bilo moguće, dok one, gdje je to bilo teško izvesti, časove će odraditi u okviru radne subote”, kazao je Savović za “Vijesti”.

Iz Ministarstva su ranije juče kazali da su odmah po dobijanju informacije pozvali sve osnovne i srednje škole i dali preporuku da učenici i zaposleni napuste školske objekte i o svim aktivnostima obavijeste Upravu policije.

”Ministarstvo ima punu saradnju sa Upravom policije i postupaće po njenim uputstvima. Imajući u vidu da smo i u prethodnom periodu imali prilike da se suočavamo sa dojavama ove vrste, koje su na sreću bile lažne, Ministarstvo apeluje na smireno i pribrano postupanje svih građana, kao i u prethodnim slučajevima”, piše u saopštenju.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je da Uprava policije i tužilaštvo moraju da učine sve kako bi se dojave o bombama u školama istražile, ali da vjeruje da neće naći ništa i da je to dio “folkolora” DPS.

”Iz profesionalnog aspekta moram da zaključim da Uprava policije i tužilaštvo moraju da učine sve kako bi se svaka dojava o bombi istražila. Vjerujem da neće naći ništa, ali ovo je dio folklora DPS”, rekao je Abazović, odgovarajući na pitanja novinara.

”Ne želim zbog odnosa prema djeci i roditeljima da kažem da tamo nema ništa, to moramo da provjerimo”, dodao je Abazović.

Polovične šanse da se odgovorni pronađu, nema epiloga aprilskih prijetnji

Početkom i krajem aprila takođe je prijećeno školama, ali i pojedinim Vladinim resorima, opštinskim administracijama...

Krajem aprila, prijetnje da je postavljena eksplozivna naprava, putem elektronske pošte poslate su na adrese 178 obrazovnih institucija, 12 opština, i po jedne Službe zaštite i spasavanja, Centra bezbjednosti i Komunalne policije.

Iz Uprave policije kasnije je saopšteno da su dojave bile lažne, ali do danas nema informacija da je neko zbog toga i odgovarao.

”Vijestima” je tada rečeno i da je polovična vjerovatnoća da crnogorska policija otkrije ko je tada zaprijetio “dizanjem u vazduh” obrazovnih institucija...

Sagovornici “Vijesti” rekli su da to zavisi i od nivoa tehnoloških vještina i postupanja osoba pri registraciji i slanju poruka sa jednog od brojnih servisa za anonimnu i zaštićenu komunikaciju putem elektronske pošte.

Članovi tadašnjeg Odbora za bezbjednost i odbranu dobili su uvjeravanja od čelnika bezbjednosnog sektora da je situacija u državi stabilna.

Šef tog skupštinskog tijela Milan Knežević, nakon sjednice zatvorene za javnost, kazao je da je saopšteno da Uprava policije obezbjeđuje škole učenike i nastavni kadar.

Knežević je tada kazao i da je njegov stav da se iza dojava radi “o nekoj domaćoj kuhinji”.

Protokole o evakuaciji ima manje od 10 odsto obrazovnih ustanova

”Vijesti” su ranije pisale da su, u tek nešto manje od 10 odsto obrazovnih ustanova, do 1. maja izrađeni su preduzetni planovi zaštite i spasavanja, čiji je sastavni dio opis, način i šema prema kojoj treba da se evakuišu sve osobe u tim situacijama.

Planovi se izrađuju za pojedinačne rizike, a nijedan do sada izrađeni ne odnosi se na situacije poput dojava o postavljenim bombama, s kojima se Crna Gora nedavno suočila.

To su tada “Vijestima” objasnili iz Direktorata za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Naveli su i da bi, u odnosu na planove, vježbe evakuacije trebalo da se sprovode u kontinuitetu tokom godine.

”A naša preporuka je da to bude najmanje četiri puta godišnje, tj. u svakom tromjesječju po jedna”, rekli su “Vijestima”.

U Crnoj Gori trenutno postoje 163 osnovne škole, 47 srednjih, te 23 državne predškolske ustanove. Preduzetni planovi, kako su rekli iz Direktorata za vanredne situacije, izrađeni su u ukupno 18 obrazovnih ustanova u državi.

Iako su prijetnje tada ocijenjene kao lažne, a policija saopštila da škole mogu da nastave rad, ostalo je otvoreno pitanje mjera bezbjednosti i protokola postupanja u odnosu na situacije koje nose rizik, kao što su prirodne nepogode, te druge opasnosti poput dojava o postavljenom eksplozivu...