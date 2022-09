U sjedištu kompanije MTEL danas su dodijeljene nagrade od po 1000 eura Vinki Popović i Luki Miniću za upravo završen peti ciklus konkursa “Zajedno ka vrhu” koji MTEL organizuje povodom 15 godina uspješnog poslovanja.

Izvor: DEJAN LOPICIC/Dejan Lopicic

Direktor Sektora marketinga, prodaje i brige o korisnicima Milivoje Cerović istakao je da nagradni konkurs polako ulazi u završnicu i podsjetio da u sve četiri kategorije na dnevnom nivou dobijaju zaista sjajne predloge, koji su sve bolji i bolji. „Ovog puta imamo zadovoljstvo da je jedan od nagrađenih predivan likovni rad rađen olovkom, za koji smo se svi saglasili da je to pravi izbor – kao i posjetioci našeg sajta zajednokavrhu.me. Drugi izbor je predivna poema. Broj glasova stalno raste, konkurencija je sve veća, a u decembarsko finale ulaze svi i imaće mogućnost da dobiju petnaestu, najznačajniju nagradu. Najznačajniju ne po iznosu, već upravo po tome što svi imaju mogućnost da učestvuju – i oni koji su do sada dobili, ali i oni koji to nisu – putem glasova posjetilaca našeg sajta. Tako ćemo izabrati onoga ko će obilježiti čitavu našu 15-godišnjicu kroz konkurs koji smo raspisali“, istakao je Cerović i pozvao sve zainteresovane da što prije pošalju svoje radove i da za to ne čekaju posljednji dan. „Za MTEL je veoma važno da mladi talenti imaju mogućnost da se iskažu. To nas je prevashodno vodilo kad smo pravili konkurs Zajedno ka vrhu, kako bi oni sa nama iskazali svoju kreativnost“.

PR menadžerka kompanije Mtel Ana Martinović je iskoristila priliku da podsjeti da nagradni konkurs i dalje traje i istakla: „U toku je šesti ciklus i koristim priliku da u ime kompanije MTEL pozovem sve mlade ljude do 35 godina, koji imaju neku dobru ideju na temu Zajedno ka vrhu da se jave i pošalju svoje radove na sajt zajednokavrhu.me gdje svakog mjeseca glasovi posjetilaca sajta odlučuju kome će pripasti 1.000 eura, dok drugu nagradu bira žiri kompanije MTEL“.

Vinka Popović imala je najviše glasova posjetilaca sajta – više od 6.000. Ova učenica srednje Medicinske škole, izrazila je zadovoljstvo samim tim što je bila u prilici da učestvuje na ovako lijepom konkursu. „Konkurs je veoma inspirativan za sve mlade ljude, jer učešćem u njemu mogu da iskažu svoju kreativnu stranu u vidu crteža, fotografije, videa ili teksta. Pratila sam konkurs i željela sam da se prikažem u nešto drugačijem svjetlu. Tako je i nastao rad sa paukovom mrežom. Ta mreža je poput svilene niti koja se proteže i doseže do samih vrhova, pa je tako i MTELdostigao svoj vrh. Za 15 godina uspješnog rada i poslovanja, obavio je svojom mrežom cijelu Crnu Goru čemu mogu da svjedoče mnogi zadovoljni korisnici“, kazala je mlada Nikšićanka koja je takođe zahvalila porodici i prijateljima na podršci i glasovima.

Još jedan mladi Nikšićanin Luka Minićdobitnik je nagrade petog ciklusa konkursa Zajedno ka vrhu, i to po izboru stručnog žirija. Ovaj profesor engleskog jezika i književnosti koji takođe organizuje ekološke radionice za djecu, takođe je čestitao

kompaniji MTEL na jubileju. „Iako kompaniji ne nedostaje reklamnog materijala, mislim da ovakva pjesma može poslužiti u promotivne svrhe. To je i bio jedan od brojnih razloga zašto sam je napisao. Pisanjem se bavim dugo godina, prozom prije svega, pa je pisanje pjesme za promovisanje jubileja MTEL-a bilo test i izazov za mene“, naveo je on.

Na kraju je direktor Cerović najavio nastavak dobre prakse kompanije MTEL kada je riječ o poklonima. „Kompanija Mtel neće stati na ovome. U godinama pred nama imaćemo puno noviteta. Za Novu godinu smo već spremili značajan paket proizvoda i svega drugoga što želimo da poklonimo našim vjernim korisnicima. Stoga sve pozivam - pratite kompaniju MTEL, budite naši korisnici i učestvujte s nama u kreiranju ljepše stvarnosti koja se zove kreativna Crna Gora“, zaključio je on.

Nagrade su uručili direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima Milivoje Cerović i PR menadžerka kompanije MTEL Ana Martinović.