Da li vjerujete u magiju i proročanstva? Da li ste radoznali i znatiželjni? Da li ste znali da postoji gatara koja ima savršen trik pomoću kojeg može učiniti da u jednom danu postanete bogatiji za čak nekoliko desetina hiljada eura?

Izvor: Meridian

Srećnom dobitniku A.D. iz Ulcinja, gatara je prorekla, a Meridian isplatio 20.000€ !

A.D. je ovaj vrtoglavi dobitak ostvario na kazino igri Madame Destiny Megaways sa Meridianoveonline kazino platforme!

Napravite svoju sopstvenu magiju, prepustite se magičnoj avanturi, zavirite u magični svijet, a gatara iz Madame Destiny Megaways slota će ti pomoću svoje magične kugle otkriti kartu budućnosti i možda se rimska boginja novca, Abundija, krije baš u tvom predskazanju!

Madame Destiny Megawaysslot je zapravo unaprijeđena verzija pređašnjeg izdanja Megaways Destiny.

Madame Destiny Megaways je kazino slot igra koja sadrži kaskadne kolone, koje u svakom spinu nude različit broj dobitnih kombinacija. Pored toga, sadrži džoker sa množiocem, bonus igru sa točkom sreće koja raspodjeljuje besplatne spinove i množioce, kao i dodatne besplatne spinove koji mogu povećati šanse za dobitak.

Sama radnja se odvija ispred vještičije kuće u gluvo doba noći, gdje je atmosfera prilično jeziva, prilagođena vještičijoj magiji i vradžbinama.

Ova igra sadrži 6 kolona i do čak 7 redova simbola, a jedinstveni mehanizam Megaways-a pruža čak i do 200.704 dobitnih kombinacija, dok je dobitak moguće ostvariti i do čak 5000 puta veći od uloga!

Prepusti se mašti, vjeruj u magiju i ostvari i ti nevjerovatni dobitak na ovoj ili na nekoj od čak preko 1000 kazino igara sa Meridian online kazino platforme!

Ako preferiraš akciju, voliš rizik, Meridian kazino igra Aviator nudi čak 200 kiša bonusa, a takođe je spoj akcije i adrenalina, sve što je potrebno da biste ostvarili dobitak na ovoj kazino igri, jeste da predvidite pad crvene letjelice koja će vas dočekati već na samom početku igre.

Osim ove, tu su i iSoftBet-ove kazino igre, a jedna od njih je i popularna Diamond Heist - Hold and Win, zavirite u svijet akcije i osvojite sjajne bonuse i nevjerovatne dobitke.

Ukoliko ste ipak ljubitelj kartaških igara u ponudi Meridiana je popularna kartaška igra, Texas Holdem Bonus Poker, kao i još mnogo igara koje možete naći na meridianbet.mecasino sajtu.

Ukoliko još uvijek niste registrovani na meridianbet.me sajtu, ne čekajte, registrujte se već danas!

Sportska kladionicaMeridian, svim svojim novoregistrovanim igračima poklanja 5€ bonusa za sportsko klađenje, kao i 100 besplatnih kazino spinova, a očekuje te i bonus na prvu uplatu depozita.

Uplatom depozita, u iznosu od 10€ ili više, na bilo kojoj od Tobacco S Press ili Tabacco Shop trafika, u periodu od 01.03.-31.03. automatski se kvalifikuješ za dobijanje Samsung A32 telefona, kojim sportska kladionicaMeridian, nagrađuje igrača koji na kraju promotivnog perioda bude imao najveću uplatu depozita i ne samo to, sportska kladionicaMeridian ima najveću maskimalnu isplatu u regionu i to čak 120.000€!

120.000 magičnih razloga da se registruješ na meridianbet.me sajtu i očekuješ vrtoglave dobitke, kišu bonusa i sjajne poklone!