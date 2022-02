Za očekivati je da će toplo vrijeme koje nam slijedi, uslovi sredine, te obuhvat vakcinacijom protiv korona virusa doprinijeti da se do ljeta pandemija zaustavi, kazao je za RTCG direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.

On naglašava i da će virus najvjerovatnije poprimiti endemski karakter.

On je u Jutarnjem programu TVCG poručio da bi svi željeli da se pandemija završi, a najviše zdravstveni radnici, ali da bi u svakom slučaju trebalo biti oprezan.

“Naši podaci pokazuju da u posljednjih pet nedjelja imamo pad broja oboljelih, iako je talas u prvoj sedmici januara očigledno bio vrhunac obolijevanja”, kazao je Galić za RTCG.

Saopštio je da u odnosu na prethodne dvije sedmice Crna Gora imao oko 55 odsto manje novooboljelih i četiri odsto manje preminulih: “Takođe se smanjuje broj hospitalizacija. Podaci sa terena pokazuju da primarni zdravstveni sektor ima manje posjeta”.

Ipak, prema njegovim riječima, ne bi se trebalo opuštati budući da dolazi do različitih mutacija virusa.

“U cijelom svijetu nije dosegnut nivo vakcinacije koji bi nam mogao garantovati da neće doći do novih mutacija, a samim tim do novih sojeva. Dobro je da ide toplo vrijeme, pa očekujemo da će uslovi sredine, obuhvat vakcinacijom i sve ostale karakteristike doprinijeti da se do ljeta pandemija zaustavi”, naglasio je Galić.

Prvi čovjek IJZ-a smatra da će virus najvjerovatnije poprimiti endemski karakter, ali da se zbog mogućih malih eksplozija u broju oboljelih i slabijeg obuhvata vakcinacije mora sačekati sa predviđanjima o kraju pandemija kod nas.

Galić ističe da su i od omikron soja najzaštićenije one osobe koje su vakcinisane.

“Mi smo od početka godine imali dominantno omikron soj, od koga je obolijevalo stanovništvo pa smo imali smrtnih ishoda. To su uglavnom bile starije kategorije stanovništva. Obaveza mlaih i svih je da se vakcinišemo i zaštitimo starije”, kazao je Galić.

Prema zvaničnim izvještajima od prethodne sedmice u Crnoj Gori su registrovana prva četiri slučajeva Omikron stelt soja virusa.

Galić objašnjava da su sekvencionirani uzorci iz KCCG kod hospitalizovanih osoba, pa u zemlji sigurno ima mnogo više slučajeva.

Omikron stelt je, kaže, kontagiozniji od omikrona, ali i dalje daje blage simptome i manji obuhvat hospitalizacije.

Govoreći o epidemiološkim mjerama, Galić kaže da one ne mogu da zaustave nadiranje virusa već samo da ga uspore. Mjere se, napominje, uvode da bi se sačuvao zdravstveni sistem od prevelikog broja slučajeva, zaključuje RTCG.