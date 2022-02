U Crnoj Gori se od sjutra ukidaju kovid potvrde u tržnim centrima, a pod određenim uslovima biće dozvoljeno i prisustvo publike na utakmicama koje se održavaju u sportskim objektima. Kovid potvrde će i dalje biti neophodne za ulazk u fitnes centre.

Izvor: MONDO

Nove epidemiološke mjere biće na snazi do 18. februara.



"Prema novim mjerama, ukidaju se kovid potvrde u tržnim centrima.Dozvoljava se i prisustvo publike u sportskim centrima, do četvrtine ukupnog broja mjesta za sjedjenje uz posjedovanje kovid potvrde, nošenje maske i odstojanje od dva sjedišta između gledalaca", kazao je direktor IJZ Igor Galić.



On je, odgovarajui na pitanje Portala MONDO, kazao da će kovid potvde i dalje biti ptrebne za ulazak u fitnes centre.





Broj novooboljelih u protekle dvije nedjelje manji je za oko 50 procenata u odnosu na prethodne dvije nedjelje.

"Dnevni nivo obolijevanja je i dalje visok, tako da nema opuštanja. Istina je da se u Crnoj Gori sprovodi najveći broj testiranja u regionu na 1000 stanovnika, čime smo u predhodnom periodu i detektovali veliki broj slučajeva što ukazuje na dobar nadzor nad pandemijom. Kada poredimo podatke u zadnjih 7 dana o broju novooboljelih na milion stanovnika Crna Gora se nalazi iza većine razvijenih zemalja Evrope kao što su Danska, Francuska, Belgija, Njemačka, Hrvatska i druge. Takođe, nakon 21. decembra od kada je Omicron soj dominantan u Crnoj Gori, broj prijavljenih smrtnih slučajeva je 0,3% u odnosu na ukupnog broja nooboljelih što je 4 do 6 puta manje nego kada je Delta soj bio dominantan u našoj zemlji i ovi podaci ukazuju da je letalitet od novog korona virusa u Crnoj Gori manja nego u zemljama regiona", kazao je Galić.



On je rekao da je i dalje neophodno da se poštuju protivepidemijske mjere, sa posebnim akcentom na vakcinaciju.



"Samo poštovanjem mjera uz adekvatno sprovedenu imunizaciju možemo uticati na smanjenje udjela smrtnosti.

Nažalost preko 80% pacijenata koji su izgubili bitku sa ovom bolešću je bilo nevakcinisano. Zbog navedenog još jednom apelujemo na građane da se vakcinišu ukoliko to nijesu učinili, ili ako im je prošlo 5 mjeseci od posljednje doze vakcine prime i treću buster dozu", rekao je Galić.



Direktorica KCCG Ljiljana Radulović je kazala da uprkos generalnom padu broja zaraženih, broj životno ugroženih u Kliničkom centru Crne Gore je u porastu za oko 15 odsto u odnosu na period od prije tri sedmice.



"Desetog januara, u KCCG životno ugroženo je bilo 36 pacijenata. Nevakcinisani su činili oko 90 odsto. Dvije trećine njih su bili starosne dobi preko 60 godina, a sporadično smo imali i pacijente mlađe od 30 godina. Dvije trećine je imalo prethodna oboljenja. Među trenutno životno ugroženima, nažalost, iako ih je više nego ranije, potvrđuje se da je opet devedeset odsto građana koje najteže pogađa korona virus nevakcinisano. Za razliku od ranijeg perioda, među životno ugroženim pacijentima, sada nema nijedan mlađi od 30 godina. Sada je dominacija starije populacije još izraženija, odnosno 80 odsto pacijenata je starije od 60 godina. Takođe, 92 odsto njih su pacijenti sa prethodnim oboljenjima poput dijabetesa, hipertenzije i maligniteta", kazaa je Radulović.

Galić kaže da treba biti oprezan kada se govori o kraju pandemije.

“To će zavisiti i od obuhvata vakcinacije. Već vidimo da zemlje sa velikim nivoom vakcinacije polako popuštaju mjere, tako da se očekuje da kod njih kraj pandemije brže dođe. Međutm, smatram da još nije vrijeme za opuštanje, posebno za starije”, kazao je Galić.