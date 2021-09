Udruženje državnih tužilaca Crne Gore ocijenilo je da nije obezbijeđen ambijent za uspjšenu borbu protiv kriminala u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednica Udruženja Đurđina Nina Ivanović smatra da borba protiv kriminala ne može dati rezultate u društvu u kojem su tužioci fizički ugroženi i prepušteni sami sebi, bez podrške svih ostalih društvenih činilaca.

Ta borba je, kako je kazala, "borba zadatak cijele države, a ne samo Državnog tužilaštva".

"Udruženje državnih tužilaca Crne Gore, povodom posljednjih dešavanja u vezi sa ugrožavanjem bezbjednosti i pripremanjem ubistava Glavnog specijalnog tužioca i specijalnog tužioca, od strane organizovanih kriminalnih grupa, čiji članovi su postali i pojedini pripadnici bezbjednosnog sektora, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog neprimjerenog i indikativnog ćutanja i indiferentnosti predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i skreće pažnju javnosti na sveukupni društveni ambijent u kojem rade državni tužioci", kazala je Ivanović.

Od državnih tužalaca se, kako je rekla, s pravom očekuje da nastave borbu protiv svih vidova kriminala i da pruže što bolje rezultate u krivičnom gonjenju izvršilaca najtežih krivičnih djela.

"Ali isto tako državni tužioci s pravom očekuju da svoju funkciju obavljaju u bezbjednom ambijentu koji im u Crnoj Gori nije obezbijeđen. Vjerujemo da bi u svakoj demokratskoj zemlji informacija o pripremanju ubistava Glavnog specijalnog tužioca i specijalnog tužioca, visokih policijskih funkcionera i pripremanje fizičkog napada na nosioca sudske funkcije, te odluka Glavnog specijalnog tužioca, čija je bezbjednost nesporno ugrožena, da odbije dalju policijsku zaštitu, ozbiljno alarmirala javnost i izazvala reakciju nosilaca vlasti, nadležnih državnih organa, civilnog sektora, akademske zajednice, medijskih poslenika i strukovnih udruženja, što se u Crnoj Gori nije desilo", kazala je ona.

Kaže da svi ćute, te da se sve dešava bez bilo kakvih javnih komentara, osvrta, oglašavanja ili ozbiljnih analiza trenutnih događanja, prije svega od strane onih koji su, kako je rekla, zaduženi za obezbjeđivanje uslova rada i sigurnog ambijenta za rad nosilaca javnih funkcija od kojih se očekuju rezultati u oblasti vladavine prava.

"Umjesto toga, imamo neprimjerene komentare, u vidu izrugivanja putem društvenih mreža i to od strane predsjednika skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu i ćutanje potpredsjednika Vlade, koordinatora službi bezbjednosti. Izostanak reakcije sa zvaničnih adresa, osim neumjesnih twitter pošalica, za Udruženje državnih tužilaca ne predstavlja ništa drugo nego podstrek za kriminalne strukture da do kraja realizuju svoje planove. Isto tako, to jasno govori o odnosu države prema jednom važnom državnom organu kao što je Državno tužilaštvo i o istinskoj opredijeljenosti da se pojača borba protiv organizovanih kriminalnih grupa", rekla je Ivanović.

Ona smatra da su u zabludi svi koji vjeruju ili promovišu tezu da je Državno tužilaštvo jedino odgovorno za uspješnu borbu protiv kriminala.

"To su demokratske države odavno shvatile, pa znaju da državni tužioci, ma koliko bili posvećeni svom poslu, ne mogu uspješno vršiti svoju funkciju bez podrške svih segmenata društva i bez stvaranja što optimalnijih uslova u kojima vrše svoju funkciju", kazala je Ivanović.

Državni tužioci su, pojasnila je, svjesni težine posla koji obavljaju i svjesno prihvataju svaki rizik koji po njihovu bezbjednost nosi funkcija gonjenja učinilaca krivičnih djela.

"Ovo obraćanje nema za cilj da izazove bilo čiju empatiju, već da se sveukupna javnost, a posebno oni koji su odgovorni za obezbjeđivanje sigurnosti i jednakosti svih i koji se, makar deklarativno zalažu za vladavinu prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, upozore na ambijent u kojem rade državni tužioci ove države i na sve moguće posljedice. Nezainteresovanost za bezbjednost državnih tužilaca dovodi u pitanje istinsku opredijeljenost i sposobnost države da se izbori sa najtežim oblicima kriminala i daleko prevazilazi okvire puke fizičke zaštite nosilaca tužilačke funkcije", rekla je Ivanović.

Apsurdno je, poručila je ona, da se od državnih tužilaca traže rezultati, "a onda kada ti rezultati imaju za posljedicu planiranje ubistava državnih tužilaca, upravo da bi se tužioci zaustavili u daljem radu, tada se, ignorisanjem takvih događaja, kriminalne grupe ohrabruju da nastave sa vršenjem krivičnih djela".

"Zato, ostaje gorak utisak da se, već duže vrijeme, upornim neprimjerenim kritikama, etiketiranjem i javnim omalovažavanjem državnih tužilaca, u atmosferi crtanja meta i orkestriranog blaćenja, otvorenih prijetnji i javnog komentarisanja tužilačkih i sudskih odluka, stvorio ambijent u kojem je postalo opravdano, radi navodne dobrobiti društva, postojeće tužioce ne samo razriješiti, prinudno penzionisati i krivično procesuirati, već i fizički eliminisati", rekla je Ivanović.

"Ukazujemo, da su kritike predstavnika vladajuće većine upućene na rad Državnog tužilaštva, kada tvrde da su državni tužioci zaštitnici kriminala i da, zbog korupcije ili političkog uticaja ne žele da se upuste u borbu sa organizovanim kriminalom, najbolje demantovane upravo od strane tih istih kriminalnih i finansijski moćnih grupa koje su planirale i planiraju ubistva državnih tužilaca. Valjda sami izvršioci krivičnih djela najbolje znaju ko im je najveća prepreka i opasnost u realizaciji kriminalnih planova, a nezainteresovanost države da obezbijedi ukupni društveno politički ambijent za nesmetani rad državnih tužilaca samo ih ohrabruje u njihovim namjerama", smatra ona.

Očekuju, kako je kazala, da vlast u Crnoj Gori, ali i svi drugi, shvate ozbiljnost situacije, ne samo zbog ugroženosti fizičkog integriteta državnih tužilaca, već i radi blagovremenog poboljšanja sveukupnog ambijenta za normalno funkcionisanje ovog državnog organa.