Advokat Veselin Radulović kaže da odluka istražnog sudije da pusti na slobodu Marinu i Budimira Krstovića (66), koji se dovode u vezu sa krijumčarenjem 1.400 kilograma kokaina, nije u skladu sa dosadašnjom sudskom praksom, prenosi RTCG.

Izvor: Uprava Policije CG

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da je nezahvalno komentarisati takve odluke.

“Mislim, odnosno tvrdim, da to nije bila praksa za mnogo blaža krivična djela sa blažim posljedicama sudovi su uglavnom određivali pritvor. Do sada mi nije poznat slučaj da za ovakvo krivično djelo nije određen pritvor. Računam da je postupajući sudija dao neke razloge, ali mislim da to nije u skladu sa sudskom praksom kakva je bila do sada", naveo je Radulović za RTCG.

Kaže da je analiza u sličnim slučajevima pokazala da sudska praksa godinama nije adekvatna.

“Ono što je problematično jeste da su veće kazne uglavnom izricane običnim dilerima, dakle onima koji su na najnižem dijelu ljestvice organizovanog kriminala. Kada je u pitanju organizovano krijumčarenje narkoticima kaznena politika je prilično bila blaga i ono što je moje saznanja jeste da se tužilaštvo na te blage kazne rijetko žalilo, žalili su se okrivljeni pa su i tako blage kazne od strane Apelacionog suda dodatno umanjivane”, naveo je Radulović i dodao da je to ono što šalje lošu poruku javnosti.

“Mislim da bi trebalo razmisliti o tome da se takva praksa promijeni”, naveo je Radulović.

On kaže da je za najteže oblike krijumčarenja narkotika zaprijećena kazna zatvora od tri do 15 godina.

“Veoma rijetko se izriču te stroge kazne, one su uglavnom na granici ili oko zakonskog minimuma. Mislim da bi kaznena politika, za ovaj vid kriminaliteta, posebno kada se radi na organizovan način, kao ovaj nedavni slučaj, da bi kaznena politika trebalo da bude stroža, jer to je praksa u Evropi”, naveo je Radulović za RTCG i dodao da su u SAD kazne i preko 10 godina zatvora u slučajevima priznanja krivice.