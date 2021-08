Marina i Budimir Krstović, koji su uhapšeni nakon zapljene 1.400 kilograma kokaina, pušteni su da se brane sa slobode.

Izvor: Youtube/Printscreen/PR Centar

Takvu odluku donio je sudija za istragu podgoričkog Višeg suda, Radomir Ivanović. Inače, Ivanović je u kumovskim odnosima s bratom Budimira Krstovića, pa ga je TVCG pitala da li je zbog toga u ovom slučaju morao biti izuzet.

Dva dana nakon istorijske zaplijene kokaina, osumnjičeni Krstovići pušteni su da se brane sa slobode.

"To je brat Budimira Krstovića. Jesam prijatelj i imamo neke odnose koji se mogu dovesti u vezu s tim. On je bio svjedok na krštenju mog sina prije nekih 30 godina. Ali za mene to nije sumnja u moje pristrasno postupanje. Ja uopšte nijesam pristrasno postupao", kazao je Ivanović za TVCG.

Komentar u odnosu na to zatražili smo od nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Blagote Mitrića.

"Mi imamo sijaset takvih situacija gdje nadležni državni organ ima određene rodbinske, kumovske ili druge veze, a da ipak postupa u tom predmetu. Ovo je krivična stvar i tako to su najosjetljivije stvari. Lično mislim da osnovu iskustva mog pravničkog i poznavanja te materije, mislim da je to ono što naš narod kaže 'kum nije dugme', da se kumstvo u Crnoj Gori veoma poštuje i cijeni. Treba biti veliki profesionalac pa ukoliko to zakon dozvoljava da on to ispravno postupi. Mislim da svaka, čak i komsijska veza ima uticaja. Mala smo sredina i to je tako", objasnio je Mitrić.

S druge strane, Ivanović ističe svoju ulogu u aktivnostima koje su prethodile zapljeni kokaina.

"Jer sam ja upravo naredio da se izvrši pretres njihovih poslovnih prostorija, a i prije toga sam bio vezan za neke radnje koje su dovele do pretresa i otkrivanja te količine kokaina od tonu i 400 kilograma. Smatram da se mjera pritvora određuje izuzetno, ali sam umjesto pritvora odredio mjere nadzora tako što sam im oduzeo putne isprave, tako što sam im zabranio da napuste mjesto boravišta u Crnoj Gori. I da se svakomjesečno javljaju Upravi policije. To je za mene adekvatna mjera obezbjeđenja prisustva okrivljenih u daljem toku vođenja krivičnog postupka protiv njih", zaključio je Ivanović za TVCG.

Na takvu odluku suda, žaliće se iz podgoričkog Višeg državnog tužilaštva. Saopštili su za TVCG da su protiv Budimira i Marine Krstović juče donijeli naredbu o sprovođenju istrage. TVCG podsjeća, osumnjičeni su na saslušanju negirali krivicu.