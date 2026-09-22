Ovaj signal je naučnicima po prvi put u istoriji omogućio direktno mjerenje jačine magnetnog polja jedne planeta van Sunčevog sistema.

Izvor: YouTube / Pulse TV

Astronomi su upravo došli do velikog otkrića. Prvi put su detektovali radio signal koji sa velikom sigurnošću dolazi direktno sa egzoplanete, a ne sa zvijezde oko koje ona kruži.

Signal dolazi sa planete Beta Pictoris b, gasovitog džina oko deset puta masivnijeg od Jupitera, a planeta se nalazi u sistemu udaljenom približno 63,4 svjetlosne godine od Zemlje.

Ipak, istraživači su odmah odbacili najuzbudljivije objašnjenje - nije riječ o signalu vanzemaljske civilizacije. Vjeruje se da radio talasi potiču od aurora na dalekoj planeti, odnosno polarne svjetlosti, kakva postoji i na Zemlji i Jupiteru.

Izvor: Ceballos et al., arXiv, 2026

Ovakve pojave povezane su sa naelektrisanim česticama i magnetnim poljem planete, a mogu da proizvedu radio talase dovoljno snažne da budu detektovani iz svemira.

Posmatranja su obavljena u četiri navrata tokom 2025. i 2026. godine. Tim iz Centra za astrofiziku Harvard & Smithsonian i Univerziteta u Oregonu koristio je mrežu radio teleskopa MeerKAT u Južnoj Africi.

Astronomi su zabilježili kratke radio impulse koji su se ponavljali, a sledeći izazov bio je da se utvrdi da li signal zaista dolazi sa planete ili njene matične zvijezde.

Koristeći udaljene kvazare kao precizne orijentire na nebu, istraživači su sa velikom sigurnošću utvrdili poreklo signala. Radio talasi nesumnjivo dolaze sa Beta Pictoris b, a ne sa zvijezde oko koje planeta kruži.

Upravo to čini otkriće posebnim. I ranije su radio signali detektovani u sistemima sa egzoplanetama, ali astronomi nisu mogli pouzdano da utvrde šta ih proizvodi.

Prvi put izmjereno magnetno polje egzoplanete

Signal je naučnicima takođe omogućio nešto što do sada nije bilo moguće - prvo direktno mjerenje jačine magnetnog polja jedne egzoplanete.

Rezultati pokazuju da Beta Piktoris b ima izuzetno snažno magnetno polje, hiljadama puta jače od Zemljinog. Takav rezultat poklapa se ranijim predviđanjima za mlade i masivne gasovite džinove.

Izvor: Ceballos et al., arXiv, 2026

Snažnoj radio emisiji vjerovatno doprinosi i izuzetno brza rotacija planete. Beta Piktoris b napravi cio krug oko sopstvene ose za samo osam do devet sati.

Ovo otkriće moglo bi da otvori potpuno novi način proučavanja svjetova izvan Sunčevog sistema.

Istraživači su već izdvojili još sedam gigantskih egzoplaneta u pet obližnjih zvjezdanih sistema koje bi mogle da budu sledeće mete, a osjetljiviji radio teleskopi naredne generacije mogli bi da omoguće detekciju njihovih signala.

Istraživanje za sada još nije prošlo stručnu recenziju i dostupno je na platformi arXiv. Ako rezultati budu potvrđeni, Beta Pictoris b, koja je otkrivena 2008. godine, mogla bi da bude tek prva od mnogih udaljenih planeta čija ćemo magnetna polja moći direktno da istražujemo.