„Na licu mjesta zatečeno je više lica u narušavanju javnog reda i mira, pri čemu se, kako se sumnja, veća grupa međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima“, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nikšićkom Trim centru jutros oko 1.20 časova, nakon koncerta jednog estradnog umjetnika, došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo više osoba, a lakše je povrijeđen i jedan policijski službenik, saopšteno je iz Uprave policije.

U službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić dovedeni su D.M. (19), L.M. (40) i I.K. (36), dok su A.K. (21) i M.R. (20) naknadno pristupili.

Kako navode, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić odmah je po prijavi uputila policijske službenike na lice mjesta, gdje su zatekli više osoba koje su narušavale javni red i mir.

„Na licu mjesta zatečeno je više lica u narušavanju javnog reda i mira, pri čemu se, kako se sumnja, veća grupa međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima“, saopšteno je iz Uprave policije.

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da su I.K. i L.M. zadobili lake tjelesne povrede, dok je tokom intervencije lakšu povredu glave, nanesenu staklenom flašom, zadobio i jedan policijski službenik.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

Iz Uprave policije naveli su da službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić nastavljaju aktivnosti na identifikaciji i pronalasku svih učesnika incidenta, te da će javnost o daljem toku istrage biti blagovremeno obaviještena.