Saobraćajna policija tokom ljetnje sezone intenzivira nadzor, posebno u centralnoj i južnoj regiji, sa ciljem smanjenja broja nezgoda

Izvor: Uprava policije

Uprava policije sprovodi pojačane aktivnosti na očuvanju bezbjednosti saobraćaja na teritoriji cijele Crne Gore, a posebna pažnja biće usmjerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji ugrožavaju živote učesnika u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici saobraćajne policije, uz podršku drugih organizacionih jedinica, vrše intenzivne kontrole vozača, posebno u centralnoj i južnoj regiji. U nadzoru se koriste pojačane patrole, ali i bespilotne letjelice – dronovi.

Izvor: Uprava policije

Korišćenje dronova omogućava efikasnije otkrivanje opasnog ponašanja u saobraćaju, poput velikog prekoračenja brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, preticanja kolone vozila preko pune linije, kao i preticanja u nepreglednim krivinama.

Iz Uprave policije navode da se ovakav način nadzora sprovodi po uzoru na praksu policijskih službi država članica Evropske unije, gdje bespilotne letjelice predstavljaju važan alat u prevenciji saobraćajnih nezgoda i pravovremenom reagovanju.

Tokom predstojećeg vikenda, ali i u narednom periodu, posebno tokom ljetnje turističke sezone kada je povećan broj vozila na putevima, saobraćajna policija nastaviće intenzivno korišćenje video-nadzora, dronova i drugih savremenih tehničkih sredstava.

Poseban nadzor biće usmjeren na dionice i lokacije sa povećanim rizikom od nastanka saobraćajnih nezgoda.

Uprava policije apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbjednosti.

„Osnovni cilj ovih aktivnosti je zaštita života građana“, poručili su iz Uprave policije, podsjećajući na preventivnu kampanju „Živi, ne žuri!“.