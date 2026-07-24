U saopštenju se navodi da je on osumnjičen da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od četrnaest godina.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Podgorička policija uhapsila je Podgoričanina (63) zbog sumnje za nedozvoljene polne radnje na štetu svoje 13-godišnje unuke, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da je on osumnjičen da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od četrnaest godina.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode muško lice staro 63 godine iz Podgorice, zbog sumnje da je, na štetu svoje unuke stare 13 godina, izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od četrnaest godina. Osumnjičeni je lišen slobode po nalogu državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je majka djevojčice, juče u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne, 13-godišnje ćerkepodnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine.

"Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i uzeli izjave na zapisnik od više lica. U daljem sprovođenju mjera i radnji, policijski službenici su prikupili činjenice i dokaze koji ukazuju na sumnju da je đed djevojčice na njenu štetu počinio navedena krivična djela. O svemu je obaviještena državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je naložila da se lice liši slobode zbog sumnje da je izvršio navedena krivična djela", piše u saopštenju.

Iz UP su rekli da će Podgoričanin uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku.