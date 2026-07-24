“Policija upućuje zahvalnost građanima koji su pravovremenom prijavom omogućili hitnu reakciju policije, kao i službenicima Hitne medicinske pomoći na brzoj i profesionalnoj reakciji u cilju spasavanja jednog mladog života”, kazali su iz UP.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije saopšteno je da je bjelopoljska policija juče spriječila samoubistvo, spasivši ženu staru 32 godine od utapanja u rijeci Lim.

Policija je, postupajući po prijavi da se žena u naselju Nikoljac u Bijelom Polju planira utopiti u rijeci Lim, poslala Interventnu jedinicu.

“Dolaskom na lice mjesta, policijski službenici su u rijeci Lim zatekli lice ženskog pola, u namjeri da ugrozi sopstveni život. Brzom, odlučnom i profesionalnom reakcijom policijskih službenika, lice je bez odlaganja izvučeno iz rijeke i spriječeno u namjeri da izvrši samoubistvo utapanjem, čime je sačuvan jedan ljudski život”, kazali su iz UP.

Ona je predata ekipi Hitne medicinske pomoći, koja ju je transportovala u Opštu bolnicu Bijelo Polje radi pružanja dalje pomoći. Njeno stanje je sad stabilno.

“Policija upućuje zahvalnost građanima koji su pravovremenom prijavom omogućili hitnu reakciju policije, kao i službenicima Hitne medicinske pomoći na brzoj i profesionalnoj reakciji u cilju spasavanja jednog mladog života”, kazali su iz UP.

Ovaj događaj, kako zaključuju, još jednom potvrđuje značaj blagovremene reakcije građana, efikasne saradnje nadležnih službi i odlučnog postupanja policijskih službenika kada je ugrožen ljudski život.