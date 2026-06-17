Branilac Matija Bulatović kazao je u završnim riječima pred vijećem Višeg suda u Podgorici da je optužnica “lišena bilo kakvih materijalnih dokaza” i da se u bitnom zasniva na “virtuelnom dokaznom materijalu”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbrana bivšeg policajca Strahinje Koprivice i još četvorice optuženih za šverc droge i cigareta zatražila je oslobađajuću presudu, tvrdeći da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) nije dokazalo da je postojala kriminalna organizacija, već da se optužnica zasniva na osporenom iskazu Blaža Đurkovića i Skaj komunikaciji bez materijalnih dokaza.

To su tvrdili juće u sudnici podgoiričkog Višeg suda, pred kojim Koprivica i njegova navodna kriminalna grupa odgovaraju.

Koprivica je, prema optužnici SDT-a, označen kao organizator kriminalne grupe koja je od 2019. do 2021. godine na teritoriji Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine navodno švercovala marihuanu i cigarete, radi sticanja nezakonite dobiti. Optužnicom su, pored njega, obuhvaćeni Igor Krstović, Đurković, Nikola Vukotić i Marinko Koprivica, prenose "Vijesti".

Branilac Matija Bulatović kazao je u završnim riječima pred vijećem Višeg suda u Podgorici da je optužnica “lišena bilo kakvih materijalnih dokaza” i da se u bitnom zasniva na “virtuelnom dokaznom materijalu”.

“Pred pravosudnim sistemom Crne Gore je sve više optužnica koje liče pomalo kao Gordijev čvor i na prvi pogled se doimaju nemogućim za raspetljati. Pred jednom takvom upravo postupa ovo sudsko vijeće”, rekao je Bulatović.

Jedan od centralnih argumenata odbrane odnosio se na iskaz Đurkovića dat pred Specijalnim državnim tužilaštvom, koji je SDT koristilo kao jedan od ključnih dokaza.

Bulatović je podsjetio da je Đurković pred sudom tvrdio da je nakon hapšenja bio izložen pritiscima i da su mu policijski službenici govorili da će ga “porodica zaboraviti u zatvoru”, da će mu djecu drugi podizati, a suprugu “preuzeti” drugi muškarac, te da bi za njega bilo najbolje da prizna krivično djelo na način kako je predstavljeno u optužnici.

Prema riječima branioca, upravo zbog toga se Đurkovićev iskaz dat pred tužilaštvom ne može smatrati pouzdanim dokazom.

“Njegov iskaz se gotovo riječ po riječ poklapa sa dispozitivom optužnice”, rekao je Bulatović, tvrdeći da Đurković tokom saslušanja nije saopštio nijednu činjenicu koja već nije bila sadržana u Skaj komunikaciji.

On je ocijenio da je posebno značajno to što je Đurković kasnije pred sudom negirao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

Odbrana je osporila i samu konstrukciju kriminalne organizacije koju tužilaštvo opisuje u optužnici.

Bulatović je naveo da SDT nije dokazalo postojanje hijerarhije, unaprijed određenih uloga niti kontinuitet djelovanja, što su, prema njegovim riječima, osnovni elementi tog krivičnog djela.

On je kazao da se Vukotić i Đurković u optužnici pominju samo u vezi sa jednom navodnom kriminalnom aktivnošću, nakon čega se više ne pojavljuju u radnjama koje se pripisuju grupi, pišu "Vijesti".

“Ovdje je očigledno da Vukotić i Đurković nemaju kontinuitet kriminalnog djelovanja, niti postoji dokaz da su planirali dalje vršenje krivičnih djela”, rekao je Bulatović.

Govoreći o ulozi Strahinje Koprivice, kojeg SDT označava kao organizatora, branilac je tvrdio da nije dokazano da je on osnovao grupu, izdavao naređenja ili upravljao njenim članovima.

Bulatović je kazao i da mu se ne može kao otežavajuća okolnost cijeniti to što je bio policijski službenik, kako je to predložilo tužilaštvo, jer je, prema riječima odbrane, Koprivica razdužio opremu.

“Ne može se utvrditi koje je zadatke i naloge Strahinja Koprivica izdavao sa obavezujućim karakterom, kada i na koji način”, kazao je Bulatović.

Odbrana je osporila i dio optužnice koji se odnosi na navodnu prodaju 368 kilograma marihuane u Hrvatskoj.

Bulatović je ukazao da su hrvatski istražni organi pronašli osam kilograma marihuane kod Denisa Maleškića i dva kilograma kod Domagoja Oreča, ali da nijedan materijalni dokaz ne povezuje optužene iz ovog postupka sa tom drogom.

“U nijednom od dostavljenih akata nadležnih organa Republike Hrvatske ne navodi se ime ovdje optuženih, ni u kontekstu dobavljača, ni u kontekstu identifikovanih materijalnih dokaza”, rekao je on.

Dodao je da ni biološka ni daktiloskopska vještačenja nisu povezala optužene sa zaplijenjenom drogom.

Veliki dio završne riječi odbrana je posvetila osporavanju Skaj komunikacije.

Bulatović je tvrdio da je riječ o operativnim podacima koji su naknadno pretvoreni u dokazni materijal, te da bez dodatnih vještačenja nije moguće utvrditi autentičnost komunikacije niti identitet korisnika Skaj naloga.

“Ako se u spisima predmeta nalaze samo odlazne poruke bez odgovora, takav materijal ne predstavlja komunikaciju, već jednostrani tekst”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, u postupku nije dokazano ni da su sporne Skaj naloge koristili upravo optuženi, niti je isključena mogućnost da ih je koristilo neko drugo lice.

Branilac Danilo Mićović, koji zastupa Igora Krstovića i Strahinju Koprivicu, osporio je navode o šteti po državni budžet.

“Nema štete za budžet Crne Gore, sve i da je izvršeno krivično djelo, a nije. Da je ta roba zaplijenjena moglo bi se govoriti o šteti pričinjenoj državi”, rekao je Mićović.

On je naveo da je vještak ekonomsko-finansijske struke bio “jasan i decidan” da nema štete ukoliko je roba bila u tranzitu preko Crne Gore.

Advokat Stefan Jovanović, takođe, osporio je postojanje kriminalne organizacije, navodeći da ona nema osnovne karakteristike koje zakon zahtijeva.

“Skaj treba da posluži kao operativna informacija koja treba da posluži za pronalaženje materijalnih dokaza. Ova kriminalna organizacija trpi određene nedostatke, nema strukturu, hijerarhiju i nema podjele uloga. Mi ne znamo ko je vrbovao Đurkovića i koji zadatak je dobio”, rekao je Jovanović, prenose "Vijesti".

Svi branioci predložili su sudu da njihove branjenike oslobodi optužbi.

Tužilaštvo je ranije zatražilo ukupno više od 43 godine zatvora za optužene - 17 godina za Strahinju Koprivicu, devet za Krstovića, po osam za Vukotića i Đurkovića i godinu i po za Marinka Koprivicu.

Strahinja Koprivica i dio njegove kriminalne grupe uhapšeni su u oktobru 2024. godine u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja.

Da Koprivice iz Nikšića rukovode švercom cigareta iz Crne Gore ka Bosni i Hercegovini, “Vijesti” su objavile još u maju te godine, na osnovu komunikacije koju je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona (Europol) još ranije dostavila.

Iz tih transkripata proizilazi da devet eura po paketu cigareta uzimaju Koprivice za siguran prolaz kombi vozila od Podgorice do Nikšića, a još šest eura i za obezbjeđenje ilegalnog tovara od grada pod Trebjesom do granice sa BiH.

U istim porukama navedeno je i da cigarete od Koprivica preuzima Trebinjac Radomir Ninković, zvani Rašo Letva.