Policija tokom pojačanih kontrola privela dva crnogorska i dva strana državljanina zbog prosjačenja, dok je kod jednog osumnjičenog pronađena materija za koju se sumnja da je marihuana.

Izvor: MONDO

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica sproveli su operativnu akciju kodnog naziva „Prosjak“, usmjerenu na prevenciju i suzbijanje prosjačenja, kao i otkrivanje slučajeva prisilnog prosjačenja koje može predstavljati oblik trgovine ljudima.

Tokom današnje akcije, na više prometnih lokacija u Podgorici zatečene su četiri osobe u prosjačenju – dva crnogorska i dva strana državljanina. Svi su lišeni slobode zbog prekršaja iz člana 30 Zakona o javnom redu i miru, a uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka biće privedeni Sudu za prekršaje u Podgorici.

Policija je identifikovala E.R. (38), državljanku Moldavije, koja je prosila sa natpisom na crnogorskom jeziku kojim je tražila novčanu pomoć, kao i E.I. (78), državljanina Ruske Federacije, koji je takođe zatečen u prosjačenju na drugoj lokaciji.

Osim njih, u službene prostorije privedeni su i crnogorski državljani S.O. (32) i S.K. (21), koji su takođe zatečeni kako prose na prometnim mjestima u glavnom gradu.

Protiv S.O. biće podnijeta i dodatna prekršajna prijava zbog sumnje da je prekršio Zakon o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon što su policijski službenici kod njega pronašli zamotuljak sa biljnom materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana.

Kada je riječ o stranim državljanima, inspektori za strance preduzeli su dodatne mjere u skladu sa zakonom. Državljaninu Ruske Federacije E.I. otkazan je boravak u Crnoj Gori i izrečena mu je zabrana ulaska u državu u trajanju od šest mjeseci, dok je državljanki Moldavije E.R. izdato rješenje o dobrovoljnom povratku u zemlju porijekla, uz jednogodišnju zabranu ulaska u Crnu Goru.

Iz Uprave policije poručuju da će akcija „Prosjak“ biti nastavljena u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, s ciljem suzbijanja prosjačenja, trgovine ljudima i svih oblika eksploatacije, uz poseban fokus na zaštitu maloljetnika, očuvanje javnog reda i mira i identifikaciju potencijalnih žrtava.