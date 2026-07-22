Policija tokom pojačanih kontrola privela dva crnogorska i dva strana državljanina zbog prosjačenja, dok je kod jednog osumnjičenog pronađena materija za koju se sumnja da je marihuana.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica sproveli su operativnu akciju kodnog naziva „Prosjak“, usmjerenu na prevenciju i suzbijanje prosjačenja, kao i otkrivanje slučajeva prisilnog prosjačenja koje može predstavljati oblik trgovine ljudima.
Tokom današnje akcije, na više prometnih lokacija u Podgorici zatečene su četiri osobe u prosjačenju – dva crnogorska i dva strana državljanina. Svi su lišeni slobode zbog prekršaja iz člana 30 Zakona o javnom redu i miru, a uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka biće privedeni Sudu za prekršaje u Podgorici.
Policija je identifikovala E.R. (38), državljanku Moldavije, koja je prosila sa natpisom na crnogorskom jeziku kojim je tražila novčanu pomoć, kao i E.I. (78), državljanina Ruske Federacije, koji je takođe zatečen u prosjačenju na drugoj lokaciji.
Osim njih, u službene prostorije privedeni su i crnogorski državljani S.O. (32) i S.K. (21), koji su takođe zatečeni kako prose na prometnim mjestima u glavnom gradu.
Protiv S.O. biće podnijeta i dodatna prekršajna prijava zbog sumnje da je prekršio Zakon o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon što su policijski službenici kod njega pronašli zamotuljak sa biljnom materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana.
Kada je riječ o stranim državljanima, inspektori za strance preduzeli su dodatne mjere u skladu sa zakonom. Državljaninu Ruske Federacije E.I. otkazan je boravak u Crnoj Gori i izrečena mu je zabrana ulaska u državu u trajanju od šest mjeseci, dok je državljanki Moldavije E.R. izdato rješenje o dobrovoljnom povratku u zemlju porijekla, uz jednogodišnju zabranu ulaska u Crnu Goru.
Iz Uprave policije poručuju da će akcija „Prosjak“ biti nastavljena u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, s ciljem suzbijanja prosjačenja, trgovine ljudima i svih oblika eksploatacije, uz poseban fokus na zaštitu maloljetnika, očuvanje javnog reda i mira i identifikaciju potencijalnih žrtava.