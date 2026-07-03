Iz policije navode da je, prema dosad prikupljenim podacima, ovakvim nezakonitim postupanjem Budžet Glavnog grada i Opštine Tuzi oštećen za oko 150.000 eura, zbog neplaćenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija na sjeveru države, u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podnijela je krivične prijave protiv 16 osoba zbog sumnje da su gradile objekte bez prijave i propisane dokumentacije.

„Naime, po nalogu postupajućeg tužioca, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijete su krivične prijave protiv deset osoba Č.M. (66), F.Š. (38), P.Lj. (52), M.H. (28), S.K. (45), N.J. (28), N.Dž. (57), M.A. (52), Đ.S. (40) i Đ.M. (46), koje su kako se sumnja, tokom 2025. i 2026. godine započela izgradnju objekata bez prethodno podnijete prijave i propisane dokumentacije za građenje, postupajući suprotno važećim zakonskim propisima“, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije navode da je, prema dosad prikupljenim podacima, ovakvim nezakonitim postupanjem Budžet Glavnog grada i Opštine Tuzi oštećen za oko 150.000 eura, zbog neplaćenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

„Osnovnim državnim tužilaštvima u Plavu i Beranama podnijete su krivične prijave protiv šest osoba: R.S. (56), S.R. (32), R.P. (68), S.G. (44), S.R. (59) i K.Š. (63)“, kazali su iz policije.

Kako su pojasnili, R.S. i S.R. iz Berana, kao i R.P. iz Plava, sumnjiče se da su na području zona Nacionalnih parkova „Biogradska gora“ i „Prokletije“ izgradili više bungalova i objekata od čvrstog materijala bez prethodno pribavljene zakonom propisane dokumentacije i odobrenja za gradnju.

„Takođe, S.G., S.R. i K.Š. iz Plava se sumnjiče da su na području te opštine započeli izgradnju objekata bez prethodno podnijete prijave i propisane dokumentacije za građenje“, dodaje se.

Policija je saopštila i da je u posljednjih 20 dana nadležnim državnim tužilaštvima podnijela oko 100 krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica zbog sumnje da su počinila krivična djela iz oblasti nelegalne gradnje i devastacije prostora.