Sud za prekršaje u Podgorici utvrdio da je M. R. na javnom mjestu upućivao uvredljive riječi i prijetnje, čime je izazvao osjećaj ugroženosti kod oštećenih

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

M. R. iz Podgorice kažnjen je sa 30 dana zatvora zbog vrijeđanja, psovanja i prijetnji, saopštila je za „Vijesti“ sutkinja i portparolka Suda za prekršaje u Podgorici Ana Bokan.

Kako je navela Bokan, okrivljeni je dobio jedinstvenu kaznu zatvora jer se 16. jula 2026. godine u Podgorici, zbog ranijih nesuglasica, drsko i uvredljivo ponašao prema T. Z, dok je ona sa ukućanima sjedjela u dvorištu porodične kuće.

Prema odluci Suda za prekršaje, M. R. je tom prilikom povišenim tonom upućivao uvredljive riječi, a potom je prijetnjama izazvao osjećaj ugroženosti kod T. Z. zbog mogućeg napada na njoj blisku osobu.

Sud je ocijenio da je okrivljeni počinio prekršaje iz člana 7. stav 2. i člana 8. Zakona o javnom redu i miru.

Kako se navodi u odluci, prijetnje su upućene i u prisustvu policijskih službenika, dok se suprug T. A. nalazio na kapiji dvorišta i mogao je jasno čuti riječi koje su se odnosile na njega.

Sutkinja Bokan saopštila je da je Sud za prekršaje, nakon sprovedenog postupka, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.