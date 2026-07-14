Policija je u Kotoru, Ulcinju i Tivtu izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisala oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica (OIL) i dvije osobe bliske OIL. Četrnaest lica je procesuirano zbog prekršaj

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ juče su, u više gradova, sprovodili pojačane aktivnosti usmjerene na kontrolu operativno interesantnih lica, članova organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba, u cilju otkrivanja stvari i predmeta u ilegalnom posjedu, te prevencije i sprječavanja vršenja krivičnih djela i sankcionisanja izvršenih delikata, saopštila je Uprava policije.

"Tokom ovih aktivnosti, preduzetih kako bi se, između ostalog, i preventivnim djelovanjem i sprječavanjem vršenja krivičnih djela i prekršaja obezbijedilo redovno stanje javnog reda i mira za boravak turista i gostiju na primorju, izvršene su racije i kontrole ugostiteljskih objekata i lica koja su u njima boravila, među kojima su i ugostiteljski objekti čiji su vlasnici ili zakupci operativno interesantna lica. Službenici Uprave za inspekcijske poslove su odgovornim licima u pravnim licima – ugostiteljskim objektima, plažnim barovima i kupalištima, zbog registrovanih nepravilnosti, izrekli novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 eura, od čega je većina novčanih kazni izrečena na području Tivta (Obala Đuraševića), dok su kazne izrečene i zakupcima plaža u Ulcinju", piše u saopštenju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je u Kotoru, Ulcinju i Tivtu izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisala oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica (OIL) i dvije osobe bliske OIL. Četrnaest lica je procesuirano zbog prekršaja.

Kotorski policajci juče su, u periodu od 14 do 17 časova, zajedno sa službenicima Posebne jedinice policije, izvršili racije u šest plažnih barova u Stolivu, naselju Sveti Stasije, Perastu i Risnu. Kontrolisano je oko 250 osoba, među kojima su bila i dva OIL.

Ulcinjska policija juče je sprovela pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata – plažnih barova na Velikoj plaži. Tom prilikom su, zajedno sa službenicima Uprave za inspekcijske poslove, obišli i kontrolisali četiri plaže, kontrolisali oko 80 gostiju, među kojima i dva OIL.

Tivatski policajci juče su, u periodu od 12 do 16 časova, zajedno sa službenicima Posebne jedinice policije, izvršili racije i pojačanu kontrolu osoba u plažnom baru i pet ugostiteljskih objekata u Tivtu, na poluostrvu Luštica, na Žanjicama i na Obali Đuraševića. Kontrolisano je oko 400 osoba, među kojima je bilo sedam OIL i dvije osobe bliske OIL. Četrnaest lica je prekršajno kažnjeno zbog počinjenih prekršaja.

"Policija će nastaviti sa kontinuiranim planskim preventivnim i represivnim aktivnostima, usmjerenim na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, procesuiranje izvršilaca krivičnih djela i prekršaja, kao i drugim mjerama i radnjama u cilju očuvanja stabilnog javog reda i mira, poštovanja zakona i podizanja sveukupnog nivoa bezbjednosti", piše u saopštenju.