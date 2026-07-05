Saobraćajne patrole ubuduće će sa puteva upućivati na kontrolu motocikle za koje posumnjaju da prekoračuju dozvoljeni nivo buke.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako prenose Vijesti, saobraćajna policija će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti otkrivanju i sankcionisanju prebučnih motocikala koji prekoračuju zakonom dozvoljeni nivo buke i narušavaju javni red i mir.

Iz Uprave policije potvrđeno je da je Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja naložio svim organizacionim jedinicama da, prilikom redovnih kontrola, na vanredni tehnički pregled obavezno upućuju sva vozila za koja posumnjaju da nijesu tehnički ispravna, a posebno motocikle kada je riječ o emisiji buke.

Kako prenose Vijesti, iz policije navode da će se dosadašnja praksa, prema kojoj se bučnim motociklima nije posvećivala dovoljna pažnja, promijeniti, posebno tokom ljetnje turističke sezone na primorju, gdje buka često remeti odmor građana i turista.

Osim što nepropisnom i bahatom vožnjom ugrožavaju bezbjednost u saobraćaju, dio motociklista koristi vozila sa uklonjenim fabričkim prigušivačima izduvnog sistema, zbog čega proizvode znatno veću buku od dozvoljene. Takvi motocikli, naročito noću, često izazivaju pritužbe građana, a u pojedinim gradovima ometaju i održavanje kulturnih manifestacija na otvorenom.

Kako navode Vijesti, Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u saobraćaju propisane su maksimalne dozvoljene vrijednosti spoljašnje buke za sve kategorije motocikala, u zavisnosti od njihove radne zapremine i vrste vozila.

Iz Uprave policije pojasnili su da kontrolišu zakonitost rada stanica za tehnički pregled, ali da je u praksi teško dokazati eventualne propuste, jer vlasnici često na tehnički pregled dovoze motocikle sa ispravnim prigušivačima, a nakon registracije ih uklanjaju.

Zbog toga su, kako prenose Vijesti, saobraćajne patrole dobile nalog da sve motocikle za koje posumnjaju da prekoračuju dozvoljeni nivo buke odmah upućuju na vanredni tehnički pregled.