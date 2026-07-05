Policija je tokom noći između 4. i 5. jula uspješno sprovela mjere obezbjeđenja drugog dana muzičkog festivala „Exit to Montenegro“, sa ciljem očuvanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i nesmetanog odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Prema njihovim navodima, zahvaljujući unaprijed isplaniranim i koordinisanim aktivnostima, festival je protekao u sigurnoj atmosferi, bez incidenata koji bi narušili javni red i mir ili bili povezani sa održavanjem manifestacije. Ističu da je bezbjednost bila obezbijeđena kako za lokalno stanovništvo, tako i za brojne domaće i strane posjetioce.

„Aktivnosti na obezbjeđenju festivala realizuju se od strane Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, u koordinaciji sa nadležnim službama Opštine Ulcinj, Službom zaštite i spašavanja, Komunalnom policijom, Parking servisom, kao i Hitnom medicinskom pomoći i drugim nadležnim službama, uz angažovanje većeg broja policijskih službenika iz drugih organizacionih jedinica regionalnih centara bezbjednosti „Jug“, „Centar“, „Zapad“ i „Sjever“, pripadnika Posebne jedinice policije, kao i službenika Sektora granične policije“, piše u saopštenju.

Iz Uprave policije navode da je druge festivalske večeri prisustvovalo gotovo 16.500 posjetilaca, među kojima je bio veliki broj stranih državljana i gostiju iz zemalja regiona. Zbog toga su policijski službenici obezbjeđivali festivalski prostor, prilazne puteve, parkinge i druge lokacije od bezbjednosnog značaja.

„Poseban akcenat stavljen je na nesmetano odvijanje saobraćaja, imajući u vidu ljetnju turističku sezonu i povećanu frekvenciju vozila i putnika. Uprkos velikom saobraćajnom opterećenju, naročito na regionalnom putu Ulcinj – Ada Bojana, saobraćaj se odvijao bez formiranja dužih kolona i većih zastoja, zahvaljujući planskoj regulaciji i stalnom prisustvu policijskih službenika na terenu. Policija će i tokom završne večeri festivala nastaviti sa sprovođenjem pojačanih mjera bezbjednosti, u saradnji sa nadležnim službama lokalne samouprave, kako bi svim učesnicima i posjetiocima bio obezbijeđen visok nivo bezbjednosti i nesmetano odvijanje manifestacije“, zaključuje se u saopštenju.