Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju incidenta u Herceg Novom, gdje je u dvorištu jedne porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U eksploziji nije bilo povrijeđenih, dok je na objektu pričinjena manja materijalna šteta.

Iz Uprave policije saopšteno je da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi večeras u 20.05 časova primila telefonsku prijavu od Z.M., koji je prijavio da je u dvorištu njegove kuće došlo do eksplozije.

"Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su utvrdili da je u dvorištu kuće Z.M. aktivirana eksplozivna naprava, navjerovatnije ručna bomba, od čijeg dejstva je nastala manja materijalna šteta na fasadi kuće. U događaju nije povrijeđeno nijedno lice. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, po čijem ovlašćenju će policijski službenici sjutra ujutru izvršiti uviđaj. Policija obezbjeđuje lice mjesta", piše u saopštenju.

Iz policije ističu da su u toku operativne i istražne aktivnosti usmjerene na utvrđivanje svih okolnosti incidenta, uključujući način izvršenja i mogući motiv, kao i identifikovanje odgovornih osoba.

"Policijski službenici preduzimaju sve potrebne operativno-taktičke mjere i radnje kako bi utvrdili okolnosti pod kojima se ovaj događaj desio, motiv njegovog izvršenja, te kako bi u potpunosti rasvijetlili ovo djelo, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena", poručili su iz Uprave policije.