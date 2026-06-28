Dvadesetjednogodišnji Nikšićanin tvrdi da je napadnut bez ikakvog povoda, dok njegova porodica očekuje da policija uz pomoć video-nadzora brzo identifikuje odgovorne.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi Dan, dvadesetjednogodišnji S.D. iz Nikšića brutalno je napadnut u subotu oko 22.40 časova ispred jedne kladionice u Ulici serdara Šćepana, nakon čega je sa povredama glave i tijela završio u bolnici.

Mladić je ispričao da je automobilom došao do objekta i krenuo prema ulazu u kladionicu, kada je iznenada napadnut s leđa. Kako prenosi Dan, kaže da napadača nije ni vidio, jer je nakon nekoliko snažnih udaraca u glavu izgubio svijest.

Prema njegovim riječima, probudio se u prostorijama kladionice, gdje su mu pomoć ukazivali prisutni građani, dok su mu kasnije rekli da ga je napadač više puta udarao pesnicama, čak i nakon što je pao na beton. Kako prenosi Dan, potom su na lice mjesta stigli Hitna pomoć i policija, a povrijeđeni mladić je prevezen u Opštu bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Kako prenosi Dan, S.D. navodi da se nakon napada osjeća ugroženo i očekuje da policija što prije identifikuje i procesuira odgovorne.

Njegova sestra smatra da rasvjetljavanje slučaja ne bi trebalo da bude teško, jer se ispred objekta nalazi video-nadzor. Kako prenosi Dan, istakla je da je cijeli događaj izazvao veliki strah u porodici i otvorio pitanje bezbjednosti građana na javnim mjestima, posebno u večernjim satima.

Kako prenosi Dan, porodica očekuje da će nadležni u kratkom roku rasvijetliti slučaj i da će odgovorni biti procesuirani u skladu sa zakonom.