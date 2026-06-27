Privremene mjere obezbjeđenja obuhvatile i luksuzne satove, oružje, vozila i bankovne račune, pokazuju podaci Akcije za socijalnu pravdu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Najmanje 1,4 miliona kvadratnih metara zemljišta i šuma, više od 300 stambenih, poslovnih i nestambenih objekata, kao i više od 30 automobila i vučnih vozila blokirano je u prvih pet i po mjeseci ove godine odlukama Višeg suda u Podgorici, u okviru finansijskih istraga koje vodi Specijalno državno tužilaštvo (SDT), prenosi RTCG, pozivajući se na podatke Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

RTCG prenosi da je u istom periodu privremeno oduzeto i 13 luksuznih satova, osam pištolja i pušaka, 22 noža, tri bajoneta i više od 8.000 komada municije. Ranije je objavljeno i da je na 58 bankovnih računa u Crnoj Gori blokirano više od 6,8 miliona eura.

Kako prenosi RTCG, privremene zapljene nepokretne i pokretne imovine uslijedile su na osnovu predloga SDT-a podnesenih tokom ove ili krajem prošle godine.

Iz ASP-a podsjećaju da Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću omogućava državnom tužiocu da predloži određivanje privremenih mjera obezbjeđenja radi očuvanja imovine za moguće kasnije trajno oduzimanje. Ističu i da su broj i vrijednost zaplijenjene imovine, kao i rast broja finansijskih istraga, dio reformskih obaveza Crne Gore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

RTCG navodi da se među blokiranom imovinom nalaze livade, pašnjaci, voćnjaci i drugo zemljište u Podgorici, Baru, Ulcinju, Kotoru, Cetinju, Nikšiću, Budvi i Bijelom Polju, kao i najmanje 134 stambene jedinice, 44 poslovna prostora i 136 nestambenih objekata, uključujući garaže, pomoćne i tehničke prostorije.

Kako se navodi, najveći dio nepokretnosti stečen je kupovinom ili nasljeđem, a nalazi se u vlasništvu ili suvlasništvu osumnjičenih, članova njihovih porodica ili povezanih privrednih društava.

Prema podacima koje prenosi RTCG, od ukupno blokiranih više od 6,8 miliona eura, gotovo 3,5 miliona odnosi se na račune nekoliko kompanija, dok je najveći pojedinačni blokirani račun fizičkog lica iznosio nešto više od dva miliona eura.

Naredne sedmice pred poslanicima će se naći izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2025. godinu, u kojem se, kako prenosi RTCG, navodi da je broj pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja utrostručen.

U izvještaju se takođe ističe da je SDT tokom prošle godine privremeno blokiralo imovinu vrijednu 69 miliona eura, dok su sudovi donijeli rješenja o privremenoj blokadi nepokretnosti površine 1,8 miliona kvadratnih metara.

Ipak, iz Akcije za socijalnu pravdu ocjenjuju da trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću za sada nije primijenjeno u značajnijem obimu.