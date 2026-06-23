Prema prijavi Ministarstva, postoji sumnja da se na zaštićenom kulturnom dobru izvode građevinski radovi suprotno propisima koji uređuju zaštitu kulturne baštine.

Izvor: MONDO

U Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju formiran je predmet povodom prijave Ministarstva kulture i medija Crne Gore zbog sumnje da se na kulturnom dobru „Kuća Sv. Petra Cetinjskog“ na Rijeci Crnojevića izvode građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i saglasnosti nadležnih institucija.

Iz cetinjskog tužilaštva saopšteno je da je predmet formiran 14. aprila 2026. godine radi utvrđivanja da li u radnjama za sada nepoznatih osoba postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

,,Povodom prijave Ministarstva kulture i medija Crne Gore, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju formiran je predmet dana 14.4.2026. godine, radi ocjene da li u radnjama za sada nepoznatih lica ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju, javlja Dan.

Prema prijavi Ministarstva, postoji sumnja da se na zaštićenom kulturnom dobru izvode građevinski radovi suprotno propisima koji uređuju zaštitu kulturne baštine.

,,Prijavom je ukazano na sumnju da se na kulturnom dobru "Kuća Sv. Petra Cetinjskog" na Rijeci Crnojevića izvode građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i saglasnosti nadležnih organa, te suprotno propisima koji uređuju zaštitu kulturnih dobara", saopštili su iz ODT-a.

Tužilaštvo je, kako se dodaje, već preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi provjerilo navode iz prijave.

,,U cilju provjere navoda iz prijave, tužilaštvo je preduzelo mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi prikupljanja potrebnih obavještenja, dokumentacije i drugih dokaza u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za donošenje odluke u predmetu", navodi se u saopštenju.

Iz ODT-a su poručili da će nakon završetka izviđaja i analize prikupljenih dokaza donijeti odluku u skladu sa zakonom.

,,Nakon sprovedenih izviđajnih radnji i analize prikupljenih dokaza, državno tužilaštvo će donijeti odluku u skladu sa zakonom", zaključuje se u saopštenju.