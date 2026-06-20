Najveći blokirani račun fizičkog lica premašuje dva miliona eura

Izvor: MONDO/Mario Milojević

U okviru istraga koje vodi Specijalno državno tužilaštvo, Viši sud u Podgorici je za prvih pet i po mjeseci ove godine donio rješenja o privremenoj zabrani raspolaganja za 58 bankovnih računa, na kojima se nalazi više od 6,8 miliona eura, prenosi CdM pozivajući se na podatke Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Kako navode iz ASP-a, od ukupno blokiranog iznosa oko 3,5 miliona eura odnosi se na nekoliko kompanija koje su obuhvaćene istragama povezanim sa sumnjama u organizovani kriminal, dok se ostatak odnosi na račune fizičkih lica.

Prema istim podacima, najveći pojedinačno blokirani račun pripada fizičkom licu, a na njemu je zamrznuto više od dva miliona eura.

Iz ASP-a podsjećaju da je povećanje broja finansijskih istraga, kao i vrijednosti zamrznute i oduzete imovine, jedan od ključnih reformskih koraka koje Crna Gora treba da ispuni u okviru Reformske agende za pristupanje Evropskoj uniji.

Kako prenosi CdM, ispunjavanje ovih obaveza direktno utiče na povlačenje sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan, a za realizaciju dijela mjera zaduženo je Specijalno državno tužilaštvo.