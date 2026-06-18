Postoji osnov sumnje da su osumnjičeni izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje i aktivnosti lišenja slobode prema 14 osoba na području Podgorice, Zete, Nikšića, Pljevalja i Herceg Novog.

Postoji osnov sumnje da su osumnjičeni izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, prenosi Dan.

Nakon okončanja planiranih dokaznih radnji i saslušanja uhapšenih u svojstvu osumnjičenih, Specijalno državno tužilaštvo će javnost upoznati sa rezultatima akcije i odlukama o daljem toku postupka.