"Crnogorski državljanin E.M. (58) i državljanin Srbije M.A. (66) uhapšeni su zbog sumnje da su krijumčarili sedam migranata iz Bangladeša", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Njih su uhapsili službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije I Nikšić, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Naime, u saopštenju se navodi da su službenici granične policije sinoć, prilikom vršenja nadzora u očekivanim rejonima prelaska državne granice i njihovog daljeg tranzita kroz Crnu Goru prema zemljama Evropske unije, oko 22.30 časova u mjestu Miruše, u blizini granične linije sa Bosnom i Hercegovinom, kontrolisali dva taksi vozila.

“Kontrolom dva putnička motorna vozila kojima su upravljali E.M. i M.A. utvrđeno je da se u vozilima nalazi sedam lica, državljana Bangladeša, koja nijesu posjedovala identifikaciona dokumenta niti potvrde o zahtjevu za međunarodnu zaštitu na teritoriji Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Nakon prikupljenih obavještenja od ovih lica, te sprovedene kriminalističke obrade, sa događajem je upoznat postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se E.M. i M.A. uhapse zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te da se uz krivičnu prijavu sprovedu na dalju nadležnost tužilaštvu.

“Od E.M. i M.A. su, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, privremeno oduzeta lična dokumenta, vozila, kao i novčana sredstva koja su uzeta za prevoz gore navedenih lica, državljana Bangladeša”, zaključuju iz Uprave policije.