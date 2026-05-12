Policija u Budvi je sinoć identifikovala, locirala i uhapsila ruskog državljanina V.M. (39), zbog sumnje da je pokušao da ubije sunarodnika E.Z. (32), saopšteno je iz Uprave policije.

“Naime, noćas oko 1.25 časova iza ponoći, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva obaviještena je da se u Ulici Jadranski put, u blizini jednog marketa, nalazi nepoznato muško lice sa ubodnom ranom. Na lice mjesta hitno je upućena policijska patrola, koja je tom prilikom zatekla ruskog državljanina E.Z. (32), koji je saopštio da mu je u parku jednog hotela, nakon tuče, nepoznato lice oštrim predmetom nanijelo povredu u predjelu stomaka”, preciziraju iz UP.

Nakon ukazane ljekarske pomoći, E.Z. je transportovan u Kliničko-bolnički centar Kotor, gdje je nakon ukazane medicinske pomoći otpušten na dalje kućno liječenje.

“Nakon izvršenih uviđajnih radnji, te preduzetih operativno-taktičkih mjera i radnji na terenu, policijski službenici su u roku od dva sata identifikovali osumnjičenog V.M. (39), državljanina Ruske Federacije, koji je pronađen i doveden u službene prostorije”, kazali su iz UP.

On je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

“Sumnja se da je V.M., dok se nalazio sa više lica u parku jednog turističkog naselja, nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, istog napao upotrebom hladnog oružja u namjeri da ga liši života, zadajući mu ubodne rane u predjelu leđa, usljed čega je oštećeni zadobio povrede konstatovane ljekarskim izvještajima”, navode iz UP.

Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti sproveden državnom tužiocu na dalju nadležnost.