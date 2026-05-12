Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda, kako je saopšteno, taj stav je donijelo zbog toga što su u međuvremenu preduzimane procesne radnje

U predmetu poznatom kao "Telekom" nije nastupila relativna zastarjelost, tvrde u saopštenju iz Višeg suda.

Oni su danas saopštili da je krivično vanpretresno vijeće, odlučujući o izjavljenom neslaganju sudije za istragu sa Predlogom za preduzimanje istražnih radnji – oštećene kao tužioca Crne Gore, koju zastupa Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore, utvrdilo da nije nastupila tzv. relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivična djela koja su predmet krivične prijave podnijete od strane nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Specijalno drćavno tužilaštvo u ljeto prošle godine saopštilo je da je odbačena ta prijava MANS-a zbog apsolutne zastare krivičnih djela za koje se teretio bivši šef države Milo Đukanović, njegova sestra Ana i više osoba, a tokom privatizacije nekadašnje crnogorske telekomunikacione kompanije.

Isti stav je jesenas saopšten iz Vrhovnog državnog tužilaštva.

"Ovo je iz razloga što su u međuvremenu preduzimane procesne radnje u cilju otkrivanja učinioca i krivičnog djela koje su prekinule zastarijevanje, a kako nakon svakog prekida zastarijevanje počinje ponovo da teče u smislu čl. 125 Krivičnog zakonika, to u konkretnom slučaju za predmetna krivična djela nije nastupila tzv. relativna zastarjelost krivičnog gonjenja u vremenu kako je to navedeno u rješenju o odbacivanju krivične prijave SDT-a, ali i neslaganju sudije za istragu", saopštili su iz Višeg suda.

U odnosu na krivično djelo primanje mita, iz Višeg suda navode da će apsolutna zastara nastupiti 15.5.2036. godine, a za krivično djelo pranje novca 15.05.2026. godine, odnosno za tri dana.

"Iz spisa predmeta proizilazi da su u periodu od vremena koja su označena kao vremena izvršenja krivičnih djela, preduzete brojne procesne radnje kojima je prekinuto zastarijevanje (npr., saslušanje svjedoka 2013. godine putem međunarodne pravne pomoći itd.), od kojih radnji zastarijevanje počinje ponovo da teče, u smislu čl. 125 ZKP-a, pa u konkretnom slučaju u odnosu na navedena krivična djela nije nastupila tzv. relativna zastarjelost krivičnog gonjenja, već ista i dalje teče", navodi se u saopštenju.

Ocijenili su da ni u odnosu na ostala krivična djela nije nastupila tzv. relativna zastarjelost krivičnog gonjenja.

"...Već je u odnosu na krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, tzv. apsolutna zastarjelost u smislu čl. 125 stav 7 Krivičnog zakonika nastupila 31.3.2025. godine, dok je u odnosu na krivično djelo davanje mita iz člana 424 stav 1 Krivičnog zakonika, nastupila 15.5.2016. godine", poručili su iz Višeg suda.

Disciplinsko vijeće Tužilačkog savjeta kaznilo je nedavno suspendovanog tužioca Sašu Čađenovića šestomjesečnim smanjenjem plate od 40 odsto i zabranom napredovanja u naredne dvije godine. Čađenović, saopšteno je u odluci, sankcionisan je zbog toga što nije postupao, pored ostalih, u slučaju "Telekom", a što je dovelo do zastarjelosti.