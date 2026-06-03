Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov upozorio je da bi napadi na teritorijalni integritet Rusije mogli dovesti do upotrebe nuklearnog oružja.

Izvor: X/@sentdefender

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je u srijedu na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) da bilo kakva akcija protiv teritorijalnog integriteta Rusije može izazvati upotrebu nuklearnog oružja.

"Što se nas tiče, te hipotetičke ekstremne situacije koje mogu izazvati upotrebu ovog oružja detaljno su opisane u ruskoj vojnoj doktrini i osnovama ruske državne politike o nuklearnom odvraćanju", podsjetio je visoki ruski diplomata i dodao:

"Da budem malo jednostavniji, ovi dokumenti šalju signal da bi nas zadiranje u Rusiju ili njen teritorijalni integritet od strane agresora, uključujući i one koji možda posjeduju takvo oružje, moglo podstaći da upotrebimo ovo oružje u najgorem slučaju", upozorio je.

Ukrajinski napad na Sankt Peterbrug

Ruske vlasti saopštile su danas da je oboreno 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i još 13 koji su letjeli ka Moskvi. Zbog napada su privremeno ograničeni letovi na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu. U Tambovskoj oblasti pogođeni su objekti u Mičurinsku, ali nije bilo povrijeđenih.

Ukrainian drones continue to pound St Petersburg, with several successful waves, the city's landmarks shrouded in smoke.pic.twitter.com/TIrJxdgmzX — Jay in Kyiv (@JayinKyiv)June 3, 2026

Eksplozije i požar na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu

Prema navodima medija i kanala Astra, dronovi su pogodili veliki naftni terminal u Sankt Peterburgu, izazvavši eksplozije i požar. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog crnog dima iznad luke. Obim štete za sada nije poznat, a ruske vlasti nisu komentarisale požar.

A Ukrainian Liutyi drone flies directly over a Russian man in St. Petersburg on its way to strike the city’s oil terminal.https://t.co/P9LKcb3Ovnpic.twitter.com/irAmongSG8 — Woofers (@NotWoofers)June 3, 2026

Napad na terminal usledio je dan nakon velikog ruskog raketnog i dronskog udara na Ukrajinu. Sankt Peterburg i ranije je bio meta napada, dok su ukrajinske snage poslednjih godina više puta gađale energetske i logističke objekte u Rusiji.

U Mičurinsku je nakon napada dronom izbio požar u fabrici "Progres", koja proizvodi sisteme za upravljanje avionima i raketama, kao i komponente za krstareće rakete H-101 i H-59. Nezavisni izvori navode da je pogođen fabrički kompleks, dok lokalne vlasti još nisu objavile detalje o šteti. Ovo je četvrti zabilježeni napad na taj objekat.