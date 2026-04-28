Osumnjičen za nedozvoljene polne radnje

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Podgorici protiv Predraga Jovovića, ljekara specijaliste ginekologije i akušerstva iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje, prenose Vijesti.

"Prema navodima optužnog predloga, okrivljeni je 10. novembra 2025. godine, u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Podgorici, tokom obavljanja ljekarskog pregleda, preduzeo radnje seksualne prirode prema pacijentkinji bez njenog pristanka, čime je, kako se sumnja, izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret", saopšteno je iz ODT Podgorica.