Državljanin Crne Gore Vojin Vučinić (46), pripadnik organizovane kriminalne grupe Radoja Zvicera, koji se potražuje na međunarodnom nivou od strane NCB Interpol-a Podgorica, uhapšen je u Italiji, saopštila je Uprava policije.
Njega je, kako ističu, crnogorska policija potraživala radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije
“Slijedi dalja komunikacija između NCB INTERPOL-a Podgorica i NCB INTERPOL-a Rim u cilju izručenja Vučinića Crnoj Gori”, navodi policija.
Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv 13 članova kriminalne grupe Zvicera kojima se na teret stavljaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, zloupotreba službenog položaja, kao i falsifikovanje isprava, prevara i pranje novca. Među njima je i Vojin Vučinić.