Policija na prelazu Sukobin – Murićani utvrdila nepravilnosti na dokumentu, tužilaštvo naložilo zadržavanje i krivičnu prijavu

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Sektora granične policije – Stanice granične policije I Ulcinj lišili su slobode S.A (33), državljanina Turske, zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Kako je saopšteno, granični policajci su na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kontrolisali S.A koji je upravljao vozilom marke „Citroen“.

Tokom kontrole ličnih dokumenata koje je predočio, policijski službenici su posumnjali u vjerodostojnost vozačke dozvole izdate u Turskoj. Nakon detaljnog pregleda, izvršenog uz upotrebu tehničkih sredstava, utvrđene su nepravilnosti koje ukazuju na falsifikat.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je ocijenio "da se u radnjama S.A stiču bitni elementi krivičnog djela falsifikovanje isprave", te naložio "da se lice liši slobode i da mu se uz krivičnu prijavu sprovede u zakonskom roku".