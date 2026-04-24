Budvanska policija je u saradnji sa podgoričkom, rasvijetlila lažnu dojavu o postavljenim bombama u Srednjoj umjetničkoj školi „Vasa Pavić“ i identifikovala i uhapsila A.B. (42), državljanina Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, zbog krivičnog djela lažno prijavljivanje, saopšteno je iz Uprave policije.

“Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Podgorica je 20. aprila obaviještena od strane zaposlenih u Srednjoj umjetničkoj školi „Vasa Pavić“ da je na mejl adresu škole pristigla e-mail poruka o navodno postavljenim eksplozivnim napravama. Po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah izašli na lice mjesta, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, izvršili evakuaciju i detaljan pregled objekta, i utvrdili da je dojava bila lažna”, ističe se.

O događaju je upoznat postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio preduzimanje mjera i radnji u cilju identifikacije pošiljaoca spornog mejla.

“Preduzetim mjerama i radnjama, službenici Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala su u kratkom roku identifikovali osobu za koju se sumnja da je poslala sporni mejl kao A.B. (42), državljanina Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su potom preduzeli dalje aktivnosti, locirali A.B. i doveli ga u službene prostorije, gdje su od njega prikupljena obavještenja na okolnosti događaja”, dodaju iz policije.

Sa događajem je, shodno mjesnoj nadležnosti, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji naložio da se A.B. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva nastavljaju dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja eventualne povezanosti drugih osoba sa izvršenjem ovog krivičnog djela, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Podsjećanja radi, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug” su juče rasvijetlili krivično djelo lažno prijavljivanje i identifikovali maloljetne osobe koja je uputila poziv o postavljenoj eksplozivnoj napravi u jednoj osnovnoj školi u Kotoru”, ukazuju.

Naglašavaju da je Uprava policije posvećena otkrivanju krivičnih djela iz oblasti sajber kriminala, kao i jačanju preventivnog djelovanja, pri čemu posebnu ulogu imaju roditelji, staratelji i odgovorni građani, čijim zajedničkim angažmanom doprinosimo ukupnoj bezbjednosti društva.