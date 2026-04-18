Policija u Beranama i Bijelom Polju procesuirala dvije osobe zbog krivičnih djela

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ podnijeli su krivične prijave protiv dvije osobe zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu i falsifikovanje isprava.

U Beranama je procesuiran I.Š. (41), operativno interesantno lice, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina. Policija je u njegovom putničkom i priključnom vozilu pronašla 12 električnih bicikala bez prateće dokumentacije, ukupne vrijednosti oko 14.400 eura.

Nakon kontrole, o slučaju je obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenog.

Istovremeno, u Bijelom Polju podnijeta je krivična prijava protiv M.M. (29) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Kako se sumnja, on je na motociklu, čiji je vlasnik, postavio registarske oznake koje mu ne pripadaju.

Iz policije poručuju da će nastaviti sa pojačanim aktivnostima na suzbijanju svih oblika kriminala i zaštiti zakonitosti na teritoriji sjevera Crne Gore.