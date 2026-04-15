Dodaje se da je okrivljeni uprkos uredno primljenom rješenju nadležnog organa, kojim je odbijeno produženje koncesije, nastavili sa prijemom uplata i isplatom dobitaka igračima, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 6.667,57 eura.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv preduzeća "L. C." Podgorica i odgovornog u tom preduzeću, I.V., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

"Okrivljeni I.V. se tereti da je kao izvršni direktor pravnog lica L. C.“ DOO Podgorica, djelujući u ime okrivljenog pravnog lica i u okviru svojih ovlašćenja, u periodu od 10. maja do 31. maja 2024. godine u Podgorici, bez potrebnog odobrenja nadležnog organa, nastavio da organizuje kladioničarske igre u objektu koji se nalazio na stadionu FK Budućnost, iako je prethodno odbijen zahtjev za produženje koncesije za obavljanje ove djelatnosti", saopšteno je iz ODT Podgorica.

Dodaje se da je okrivljeni uprkos uredno primljenom rješenju nadležnog organa, kojim je odbijeno produženje koncesije, nastavili sa prijemom uplata i isplatom dobitaka igračima, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 6.667,57 eura.