Policija je , kako navode, radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, došla do sumnje da je M.B, u noći između 29. i 30.03.2026. , u dva navrata, u razmaku od nekoliko časova, provalio u suvenirnicu u Starom Baru.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Baranin M.B. (39), operativno interesanto lice, uhapšen je zbog sumnje da je ukrao novac i nakit, saopštila je Uprava policije.

“On je, kako se sumnja, kada je prvi put došao do ovog objekta, oko 00,00 časova, upotrebom podesnog sredstva obio vrata suvenirnice, te je potom, nakon premetačine unutrašnjosti, u objektu pronašao i otuđio kovertu u kojoj se nalazilo 1.250 eura. M.B. se zatim sa otuđenim novcem udaljio sa lica mjesta, ali se iste večeri, oko 04,00 časova, vratio, te je iz istog objekta, sumnja se, ukrao i veću količinu nakita, koji je potom odnio do jedne lokacije, gdje ga je zakopao i sakrio”, piše u saopštenju.

Dodaju da od momenta prijave događaja od strane oštećenog vlasnika objekta Barska policija je radila na njegovom rasvjetljavanju, a dokazi koje su prikupili doveli su do M.B. kao osumnjičenog za izvršenje ovog krivično djela, te je on potom ubrzo pronađen i uhapšen.

Dodaju da je policija pronašla otuđeni nakit i vratili ga vlasniku.

“Osumnjičeni M.B. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo”, zaključuje se u saopštenju.