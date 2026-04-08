Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem je naložio da se osumnjičeni maloljetnik uhapsi

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Uprave policije uhapsili su maloljetnika starog 16 godina osumnjičenog za silovanje.

" On je, kako se sumnja, ovo krivično djelo izvršio 6. aprila na štetu takođe maloljetne osobe, nakon čega je oštećenoj uputilo riječi prijeteće sadržine po život i tijelo sa ciljem da istu spriječi da prijavi navedeni događaj" saopštila je policija.

Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem je naložio da se osumnjičeni maloljetnik uhapsi, te je on uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u zakonskom roku na dalju nadležnost.

Policija apeluje na javnost i medije da o ovakvim i sličnim slučajevima izvještavaju odgovorno i u skladu sa etičkim principima, uz puno poštovanje prava i dostojanstva maloljetnih lica.

" U skladu sa važećim zakonodavnim propisima, u postupcima koji uključuju maloljetna lica obezbjeđuje se poseban stepen zaštite njihovih prava, kao najranjivije kategorije društva, uz obavezno učešće zakonskih zastupnika i stručnih lica, kao i sprovođenje postupka uz punu diskreciju, pri čemu ističemo da je zakonom zabranjeno zvanično objavljivanje identiteta maloljetnih lica u medijima " naveli su iz UP.