Droga bila skrivena u specijalno napravljenom “šteku” u vozilu, osumnjičeni predat tužilaštvu

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Uprave policije spriječili su krijumčarenje veće količine droge na graničnom prelazu Dobrakovo, gdje je zaplijenjeno oko 21 kilogram marihuane, a jedna osoba je lišena slobode.

Akciju su sproveli službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv droge, u saradnji sa policijom iz Bijelog Polja i uz asistenciju granične policije.

Kontrolom vozila marke “Mercedes”, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao Ž.R. (29) iz Zete, otkriveno je posebno izrađeno skrovište u naslonu zadnjeg sjedišta, između sjedišta i prtljažnika.

U tom tzv. “šteku” pronađeno je 20 pvc pakovanja sa opojnom drogom marihuanom, ukupne mase oko 21 kilogram.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio hapšenje osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Ž.R. će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa pojačanim aktivnostima u borbi protiv zloupotrebe i krijumčarenja narkotika, s ciljem razbijanja mreža uličnih dilera i procesuiranja odgovornih lica.