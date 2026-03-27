Iz GP URA su pozvali Upravu policije i Tužilaštvo da preduzmu pravne mjere i radnje u slučaju prijetećih poruka upućenih Abazoviću

Građanski pokret URA saopštio je da je advokat Bojan Popović uputio prijeteću poruku predsjedniku te partije Dritanu Abazoviću.

"'Ja ti neću ostati dužan' zaprijetio je Bojan Popović, sestrić Branimira Gvozdenovića, bivšeg ministra urbanizma, u privatnoj glasovnoj poruci upućenoj Dritanu Abazoviću na njegov zvanični instagram nalog", saopšteno je iz GP URA.

Na snimku koji je objavila URA, čuje se kako osoba na snimku govori - "Ja ti neću ostatit dužan, odgovoriću ti na svaku i u Skupštinu, samo čekaj šta ću da ti kažem. Ja ti ćutat' neću, svakog mogu pogledati u oči..."

Iz GP URA su pozvali Upravu policije i Tužilaštvo da preduzmu pravne mjere i radnje u slučaju prijetećih poruka upućenih Abazoviću, prenose Vijesti.

Podsjetili su da je Abazović danas na početku sjednice Anketnog odbora koji se bavi aferom Možura objavio šemu povezanih javnih funkcionera, firmi i pojedinaca...

"Između ostalih, u šemi se pominju i sestrići Branimira Gvozdenovića, Bojan i Marko Popović, koje će Anketni odbor pozvati da daju svoj iskaz. Zbog istrage ovog slučaja, novinarka sa Malte Daphne Caruana Galizia je izgubila život 2017. godine u brutalnom bombaškom napadu na njeno vozilo, a istraga zbog moguće korupcije u slučaju Možura se vodi i u drugim evropskim zemljama", saopšteno je iz GP URA.