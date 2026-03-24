Azerbejdžanac V. G. (35) jutros je upućen u spuški zatvor na izdržavanje kazne zatvora od ukupno 27 dana, nakon što su mu novčane kazne od 700 eura zamijenjene zatvorskim kaznama.

To je odluka, kako je "Vijestima" potvrdio predsjednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, sutkinje tog suda Katarine Vujačić Vuksanović.

Azerbejdžanac je juče počinio dva prekršaja, prvo je oko 17.30 časova prijetio vlasniku pekare B. B. upućujući mu riječi „Ubiću B., sve sve ću vas pobiti majku vam j….".

Okrivljeni je ušao u pekaru i tražio vkasnika upućujući prijetnje, koje je radnica potom prenijela, a slučaj prijavljen policiji.

Time je učinio prkršaj u produženom trajanju Zakona o javnom redu i miru, a sutkinja Vujačić Vuksanović je izrekla novčanu kaznu u iznosu od 400 eura. Kako okrivljeni nije imao da plati, ona je zamijenjena zatvorskom kaznom u trajanju od 16 dana.

Nakon incidenta u pekari, Azerbejdžanca je sat kasnije zaustavila saobraćajna patrola dok je vozio "golf". Alkotestom je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom 1,25 promila alkohola u krvi.

Za taj prekršaj Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 300 eura. Kako nije imao novca da plati, zamijenjena je zatvorskom u trajanju od 11 dana.

