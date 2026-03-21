Sumnja se da je kupovao stoku, drva i namirnice koristeći falsifikovane novčanice od 500 eura

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su Z.K. (42) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje novca u produženom trajanju.

Prema sumnjama policije, on je od novembra 2024. do februara 2025. godine stavio u opticaj devet falsifikovanih novčanica u apoenima od po 500 eura, sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Kako se navodi, osumnjičeni je lažni novac koristio prilikom kupovine stoke, drva za ogrijev i namirnica od pravnih i fizičkih lica, ali i za plaćanje računa.

Na taj način pričinjena je šteta od ukupno 4.500 eura, koliko iznosi i korist koju je, kako se sumnja, pribavio.

Z.K. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.