Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici NCB Interpola Podgorica, uz asistenciju Posebne jedinice policije, realizovali su danas ekstradiciju crnogorskog državljanina Danila Đurovića (41) iz Srbije u Crnu Goru, saopšteno je iz Uprave policije.

Za D.Đ. je, kako se dodaje, od strane NCB Interpola Podgorica raspisana međunarodna potjernica, po naredbi suda, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

“Imenovani je u julu 2025. godine pred Specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici prvostepeno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i osam mjeseci zbog navedenih krivičnih djela. Navedena osoba se u policijskim evidencijama vodi kao visokorangirani pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe”, istakli su.

Kako su zaključili, on je danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.