Dodaju da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata M.N. osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Osumnjičeni M.N. je 18. februara u Andrijevici, u alkoholisanom stanju, teško tjelesno povrijedio člana porodice - partnerku u intimnoj vezi, na način što je boraveći u njenoj porodičnoj kući, tražio od iste da mu postavi ručak, a zatim joj uputio više uvredljivih riječi. Kada je oštećena pokušala da pobjegne, prišao je do nje, uhvatio je sa obje ruke i bacio na pod u hodniku kuće, usljed čega je oštećena zadobila tešku tjelesnu povredu", saopšteno je iz ODT Berane.

Dodaju da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog opasnosti od bjekstva.