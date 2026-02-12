Hoće li oće li okrivljeni crnogorski državljani Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović biti izručeni našoj zemlji, još nije poznato.

Izvor: Kurir

Postupak protiv okrivljenih za ubistvo navodnog vođe "škaljarskog klana" Jovana Vukotića pravosnažno je okončan u Turskoj, a hoće li okrivljeni crnogorski državljani Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović biti izručeni našoj zemlji, još nije poznato, piše Dan.

Ministarstvo pravde Crne Gore prije skoro tri godine uputilo je zamolnicu turskim organima, tražeći da izruče pomenute crnogorske državljane kako bi im se sudilo pred domaćim pravosudnim organima. Njihova imena nalaze se na optužnicama u više predmeta, među kojima su i one za najteža krivična djela. Odgovor su dobili samo za Perunovića da će zahtjev o izručenju razmotriti nakon pravosnažnog okončanja suđenja za ubistvo Vukotića. Do sada, to se nije dogodilo, a odgovori po zamolnici za Živkovića i Vujotića, uprkos novim zahtjevima, nisu stigli.

" Povodom novinarskog pitanja koje se odnosi na postupak izručenja lica Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović, obavještavamo da je ovo ministarstvo dana 10. marta 2023. godine, diplomatskim putem, nadležnim organima Republike Turske uputilo molbe za izručenje lica Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović. Dana 3. maja 2023. godine, dopisom Ministarstva vanjskih poslova dostavljena je nota Ambasade Republike Turske, kojom se obavještava da će zahtjev za izručenje crnogorskog državljanina Zdravka Perunovića biti ocijenjen nakon okončanja suđenja zbog krivičnog djela za koje je optužen u Republici Turskoj, dok u odnosu na druga dva zahtjeva (Vujotić, Živković) nije dostavljen odgovor. Budući da do danas nijesmo zaprimili povratnu informaciju u vezi zahtjeva za izručenje Vujotić Milana, ovo ministarstvo je dana 18. juna 2025. godine, uputilo dopis Ministarstvu pravde Republike Turske, diplomatskim kanalima, kojim je zatražena informacija o fazi postupka povodom upućene molbe. U odnosu na navedeno do danas nije dostavljen odgovor od strane Republike Turske", naveli su u odgovorima za "Dan" iz kabineta Ministarstva pravde.

Zbog ubistva Vukotića, optužnica je podnijeta protiv Radoja Živkovića, poznatog pod nadimkom Mario, Zdravka Perunovića (50), poznatog kao Pitbul, Milana Vujotića (44), te Asije Juksel (51), Ajše Sipahi (45), Murata Polata (51), Kemrea Murata Kalisa (31), Emirkana Sumera (25), Elanur Tune (23), Erdija Ertana (36), Esata Kandana (36), Furkana Jesila (29), Emrea Karagača (26), Nijazija Serkana Altundasara (51) i Jakupa Dogana (22), navodi Dan.

Sud u Istanbulu osudio je Furkana Ješila, Elanur Tunu i Erdija Ertana na po 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog pomaganja u ubistvu. Asije Juksel i Ajša Sipahi dobile su kaznu od po godinu i četiri mjeseca zatvora. Milan Vujotić je oslobođen optužbe za ubistvo, ali je dobio kaznu od dvije godine i mjesec zatvora zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji.

Presudom 40. visokog krivičnog suda u Istanbulu. zbog ubistva Vukotića, na doživotnu robiju osuđeni su Kotoranin Željko Bojanić i Nikšićani Radoje Žuti Živković i Zdravko Perunović. Milan Vujotić je oslobođen optužbe za ubistvo, ali je osuđen na dvije godine i mjesec zatvora zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji. Izricanjem presude njemu je ukinuta mjera kućnog pritvora.

Ovu presudu potvrdilo je prvo krivično vijeće Apelacionog suda regionalnog područja u Istanbulu. Doživotna robija izrečena je i direktnim izvršiocima ubistva – Jakupu Doganu i Emirkanu Sumeru.