Specijalna tužiteljka ostavila im je rok od 10 dana da joj dostave dokumentaciju koju je zahtijevala.

Izvor: Opština Tivat

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) istražuje kako je Opština Tivat finansirala tamošnji fudbalski klub, a tražili su i informaciju o tome da li je predsjednik Opštine Željko Komnenović ustupio “Arsenalu” opštinsku parcelu.

Iz naloga koji potpisuje specijalna tužiteljka Ana Perović Vojinović, a u koji “Vijesti” imaju uvid, jasno je da je od Skupštine opštine Tivat tražena odluka o osnivanju Komisije za sprovođenje analize poslovanja fudbalskog kluba, kao i njihov izvještaj.

Ta Komisija krajem januara konstatovala je da su u poslovanju FK “Arsenal” utvrđeni sistemski propusti, nepravilnosti i indicije nezakonitog postupanja, posebno u upravljanju klubom, finansijskom poslovanju, obračunu zarada i naknada, vođenju finansijskih izvještaja, gotovinskim tokovima i korišćenju opštinske imovine.

Oni su Skupštini opštine Tivat dostavili izvještaj koji je potpisalo pet od osam članova i u kojem se navodi da takvo stanje nosi “povećan upravljački i finansijski rizik” i otvara prostor za dalje institucionalno postupanje.

“... Potrebno je da nam dostavite informaciju o tome da li je od strane predsjednika Opštine Tivat donijeta odluka o ustupanju oko 11.000 m2 zemljišta FK ‘Arsenal’, radi izgradnje - postavljanja reflektora na stadionu, uz odobrenje Fudbaskog Saveza Crne Gore, te ako jeste potrebno je da takvu odluku u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, dostavite ovom tužilaštvu. Uz naprijed navedeno, takođe u formi originala ili ovjerenoj kopiji, neophodno je da dostavite odluke - ugovore o finansiranju navedenog FK, te Memorandum o saradnji zaključenom između Opštine Tivat i FK ‘Arsenal’, kao i Odluku Skupštine opštine o osnivanju Komisije za sprovođenje analize poslovanja FK ‘Arsenal’, te izvještaj Komisije o svom radu (sa pratećom finansijskom dokumentacijom u periodu od 2022. do 2025. godine)”, piše u dopisu koji je u tivatsku Opštinu stigao prije nekoliko dana.

Dokument koji je izradila Komisija obuhvata period od 2021. do 2025. godine i u njemu se tvrdi da faktički nema nadzora nad radom kluba, da je odlučivanje koncentrisano u rukama predsjednika kluba Dejana Kandića, da postoje navodne nezakonite isplate zarada i naknada, manipulacija finansijskim izvještajima, sumnjivi gotovinski tokovi, kao i problematično korišćenje opštinske imovine i ulaganje javnih sredstava bez potpune dokumentacije, objavile su “Vijesti” krajem januara.

Komisija tvrdi da “Arsenal” u analiziranom periodu nije imao uspostavljen nadzorni mehanizam.

“Klub nema nadzorni organ, nije propisan nadzorni odbor, komisija, niti drugo kontrolno tijelo”, navodi se u izvještaju.

U takvim okolnostima, tvrdi Komisija, finansijske odluke nijesu bile predmet interne kontrole, niti su organi kluba imali kapacitet da nadziru zakonitost poslovanja.

“Finansijske odluke nijesu bile predmet interne kontrole... Upravni odbor i predsjednik kluba djelovali su bez nadzora”.

Zbog toga je, kako se navodi, “identifikovan veći upravljački rizik koji utiče na zakonitost i transparentnost rada kluba”.

Izvještaj detaljno opisuje da je Upravni odbor FK “Arsenal” formalno postojao, ali se tvrdi da u praksi nije funkcionisao kao kolektivni organ. Zaključuju i da je dokumentacija o njegovom radu bila nepotpuna, “bez potpisa i poslovnika, bez zapisnika i odluka”, ili uopšte nije dostavljena Komisiji.

Posebno problematično poglavlje odnosi se na isplate zarada, premija i drugih naknada. Komisija navodi da je utvrdila da je novac isplaćivan bez zaključenih ugovora, bez odluka nadležnih organa i bez obračuna poreza i doprinosa.

Izvještaj Komisije za sprovođenje analize poslovanja FK “Arsenal” je amaterski, zlonamjeran i tendenciozan, kazali su iz tivatskog prvoligaša i dodali da mu ne pridaju mnogo značaja.

Komnenović (Narod pobjeđuje) je nakon što je predsjednik SO Tivat Miljan Marković (Nova srpska demokratija) zakazao za 11. februar posebnu sjednicu lokalnog parlamenta sa samo jednom tačkom dnevnog reda - izvještajem Komisije, saopštio da to tijelo nije iz dobronamjernih pobuda pristupilo poslu.

“Da je komisija koju je formirala SO Tivat zaista iz dobronamjernih pobuda pristupila ovom poslu, našla bi dokaz o svojoj nenadležnosti jer, vjerovali ili ne - ne postoje dokazi da je SO Tivat ikada zvanično donijela odluku da je Opština Tivat osnivač FK ‘Arsenal’. Postoje samo izjave bivših predsjednika Opštine Ivana Novosela (DPS) i Siniše Kusovca (DPS) da je Opština osnivač kluba i to, zanimljivo, baš u vrijeme kada je predsjednik uprave kluba bio Rado Gago Arsić. Isti onaj koji je pojedinim potpisnicima izvještaja o poslovanju FK ‘Arsenal’, po njihovim riječima, njihov ‘dobar komšija’”.