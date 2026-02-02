Predlog da se u Vrhovnom sudu najkasnije do ponedjeljka, 9. februara 2026. godine održi sastanak Spajića, Božovića, Šaranovića i Šćešanovića

Izvor: Vlada Crne Gore

Povodom povećanog interesovanja javnosti i medija za pitanja koja se odnose na izvršenje sudskih odluka, integritet sudskih postupaka i funkcionisanje institucija sistema, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić uputila je dopis predsjedniku Vlade Crne Gore Milojku Spajiću, ministru pravde Bojanu Božoviću, ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću i direktoru Uprave policije Lazaru Šćepanoviću, sa predlogom da se u Vrhovnom sudu najkasnije do ponedjeljka, 9. februara 2026. godine održi zajednički sastanak, saopšteno je iz tog suda, prenosi CdM.

Kako se navodi u saopštenju, Inicijativa je pokrenuta imajući u vidu informacije koje su u prethodnom periodu saopštavane putem medija, a koje se odnose na krivični postupak okončan prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici u predmetu Miloša Medenice i drugih, te potrebu da se sagleda eventualno postojanje sistemskih izazova u vezi sa izvršenjem sudskih odluka i izbjegavanjem krivično-pravne odgovornosti.

“Cilj predloženog sastanka je razmatranje aktuelnih pitanja od značaja za zaštitu nacionalne bezbjednosti, integritet sudskih postupaka i autoritet državnih institucija, kao i unapređenje institucionalne saradnje između sudske i izvršne grane vlasti, u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti svakog organa”, naveli su iz Vrhovnog suda, piše CdM.

Takođe, Vrhovni sud Crne Gore ukazuje da je sudska vlast, kao jedna od tri grane vlasti, otvorena za konstruktivan dijalog i razmjenu relevantnih informacija, sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u rad institucija i obezbjeđivanja zakonitog, efikasnog i odgovornog postupanja svih nadležnih organa.

“Istovremeno, Vrhovni sud je uvjeren da postoji jasan javni interes da se ova pitanja sagledaju na odgovoran i institucionalan način”, zaključuju u saopštenju.