Beživotno tijelo Budvanina Sima Markovića 30. decembra pronašao je radnik CEDIS-a, koji je o tome odmah obavijestio policiju.

Viši državni tužilac u Podgorici saslušao je prekjuče tri svjedoka u postupku protiv Nikole Boljevića, koji se sumnjiči za ubistvo Sima Markovića u Budvi.

Kako "Dan" saznaje, saslušani su zet osumnjičenog i njegovi majka i brat. Oni su pozvani na saslušanje jer je Boljević uhapšen u stanu koji je vlasništvo njihove porodice u Spužu.

Prilikom hapšenja Boljevića 3. januara, policija je u stanu u Spužu pronašla pištolj u ilegalnom posjedu, kokain i patrone puške. Osumnjičeni je pred tužiocem priznao da su pištolj i droga njegovi, a za patrone puške bio je izričit da nijesu njegovi. Pomenuti svjedoci su saslušani na te okolnosti. Majka Boljevićevog zeta rekla je tužiocu da su u stanu godinama bili patroni koji su stari i pripadali su njenom ocu, dok za ostale pronađene predmete nije imala saznanja. Svjedoci su kazali da Boljevića ne znaju kao kriminalca i da nijesu ni čuli za navode iz medija da je blizak "kavačkom klanu". Tvrde da su bili šokirani optužbama koje mu se stavljaju na teret. Tužioca je zanimalo i kako se mladić osumnjičen za ubistvo našao u stanu u Spužu. Boljevićev zet je pojasnio da je to stan koji im je ostao u nasledstvo, ali da još nijesu završili ostavinski postupak kako bi odredili kome pripada. Ključeve od stana, kako je rekao, dao je Boljeviću da bi kao momak imao gdje da prespava, pozove društvo, djevojku... Na ovaj način, tužilaštvo, između ostalog, provjerava i navode odbrane Boljevića, koji nakon hapšenja nije želio da odgovara na pitanje tužioca, niti da iznosi odbranu, već je samo rekao da nema nikakve veze sa ubistvom Markovića, da su kokain i pištolj njegovi, ali je bio izričit da patroni nijesu. Najavio je da će u nastavku postupka objasniti zbog čega je nosio oružje.

Osumnjičeni Boljević identifikovan je na osnovu vještačenja čaura koje su pronađene na licu mjesta, jer je na jednoj od njih utvrđeno prisustvo biološkog materijala od najmanje dvije osobe, pri čemu rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je Boljević jedan od donora biološkog materijala.