Njoj je određeno zadržavanje zbog opasnosti da će ponoviti krivična djela.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata za I.M, osumnjičena za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osumnjičena I.M. je 28. januara oko 18 časova, u porodičnoj kući, opština Berane, u alkoholisanom stanju, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila tjelesni i duševni integritet člana svoje porodice – djeteta, na način što je ušla u spavaću sobu gdje je oštećena spavala i uputila joj više riječi ozbiljne prijetnje, zbog čega je oštećena pobjegla do dnevne sobe, u kom trenutku je došla do nje, uhvatila je za kosu i tako vukla iz jedne u drugu sobu, nakon čega je uzela nož iz radnog stola i krenula u pravcu oštećene, a što je sve kod iste izazvalo osjećaj straha i ugroženosti”, navodi tužilaštvo.

